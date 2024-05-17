Два десятка КАБов сбросила сегодня РФ в приграничье Харьковщины — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
18 КАБов сбросили российские военные на Харьковском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 20:30.
Украинские подразделения усиливают оборону в приграничных районах Харьковщины и ведут разведку. С начала суток потери противника здесь составили 133 солдата убитыми и ранеными, а также 36 единиц вооружения и военной техники. Уничтожено восемь блиндажей оккупантов. Ситуация контролируется Силами обороны.
На Купянском направлении произошло шесть боестолкновений. Враг нанес авиаудары по районам поселка Купянск-Узловой и села Ольшана.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, Харьков, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 21:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 КАБов сбросили российские военные на Харьковском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 20:30.".