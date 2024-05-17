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Два десятка КАБов сбросила сегодня РФ в приграничье Харьковщины — Генштаб

Происшествия 21:27   17.05.2024
Елена Нагорная
Два десятка КАБов сбросила сегодня РФ в приграничье Харьковщины — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

18 КАБов сбросили российские военные на Харьковском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 20:30.

Украинские подразделения усиливают оборону в приграничных районах Харьковщины и ведут разведку. С начала суток потери противника здесь составили 133 солдата убитыми и ранеными, а также 36 единиц вооружения и военной техники. Уничтожено восемь блиндажей оккупантов. Ситуация контролируется Силами обороны.

На Купянском направлении произошло шесть боестолкновений. Враг нанес авиаудары по районам поселка Купянск-Узловой и села Ольшана.

Читайте также: Враг пытался атаковать в направлении Липцев под Харьковом — сводка Генштаба

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 21:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 КАБов сбросили российские военные на Харьковском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 20:30.".