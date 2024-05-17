Ночная атака на Харьков обошлась без пострадавших, в области погибшие — ГУНП
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко 17 мая сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области и атаки на Харьков.
«Ночью враг атаковал Харьков беспилотниками, ракетами из РСЗО С-300. К счастью, обошлось без пострадавших», — написал Тимошко в facebook.
Самые тяжелые по последствиям удары пришлись по району Волчанска.
В самом городе в результате минометных и артиллерийских обстрелов погибли 72-летняя женщина и 53-летний мужчина, ранен 53-летний мужчина. Также шесть раненых — в селе Бугаевка под Волчанском. По нему ударили из РСЗО «Град».
«В результате очередного военного преступления россиян ранены шесть гражданских граждан. С взрывными травмами, осколочными ранениями их доставили в больницу», — проинформировал Тимошко.
По информации ХОВА, двух пострадавших из Бугаевки прооперировали — состояние стабильное, остальные раненые — в среднем и легком состоянии.
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Из «Града» били по селу Синельниково. Там погиб один гражданский, ранены двое — 1988 и 1980 годов рождения. 87-летний мужчина погиб в результате сброса боеприпаса вражеским дроном в селе Красное. В Лимане из-за обстрела есть раненый.
Также в течение суток из РСЗО били по Кругляковке (поврежден частный дом и хозпостройки), под обстрелы попали Куриловка (горел дом) и Ивашки (поврежден дом). На Русские Тишки и Кутузовку сбросили КАБы, в Тишках удар пришелся по открытой местности, в Куриловке — повреждены гаражи. Также не менее четырех ударов КАБами было по Липцам — также по открытой местности. В этих случаях обошлось без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 08:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко 17 мая сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области и атаки на Харьков".