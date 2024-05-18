Майже 10 тисяч людей евакуювали з прикордоння Харківщини (відео, фото)
9900 людей евакуювали рятувальники спільно з правоохоронцями, волонтерами та чиновниками з півночі Харківщини станом на ранок 18 травня, повідомляють у ГУ ДСНС України в області.
У проміжних евакопунктах психологи ДСНС надають підтримку людям, які були змушені залишити свої домівки через активні бойові дії. Евакуація триває із прикордонних населених пунктів Богодухівського, Чугуївського та Харківського районів.
За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, 2726 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 4037 – з Харківського, 118 – з Богодухівського. 3026 людей вивезли волонтери.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2024 в 10:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "9900 людей евакуювали з півночі Харківщини станом на ранок".