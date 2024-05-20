Евакуація на Харківщині: поліція вивозила літніх людей під обстрілами (відео)
Наразі в Харківській області триває евакуація мешканців Вовчанської та Липецької громад.
Сьогодні медики надали допомогу шістьом постраждалим, які отримали поранення внаслідок ударів росіян, повідомили у ХОВА.
20 травня з вибуховим пораненням грудної клітки та правого плеча евакуювали мешканця села Липці. Також після удару росіян погодилася евакуюватись місцева жінка, яка неодноразово відмовлялася їхати, повідомили у Нацполіції.
Зі справжнього пекла поліціянти вивезли людей похилого віку. Евакуація відбувалася під обстрілами.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 18:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі в Харківській області триває евакуація мешканців Вовчанської та Липецької громад.".