Евакуація на Харківщині: поліція вивозила літніх людей під обстрілами (відео)

Наразі в Харківській області триває евакуація мешканців Вовчанської та Липецької громад.

Сьогодні медики надали допомогу шістьом постраждалим, які отримали поранення внаслідок ударів росіян, повідомили у ХОВА.

20 травня з вибуховим пораненням грудної клітки та правого плеча евакуювали мешканця села Липці. Також після удару росіян погодилася евакуюватись місцева жінка, яка неодноразово відмовлялася їхати, повідомили у Нацполіції.

Зі справжнього пекла поліціянти вивезли людей похилого віку. Евакуація відбувалася під обстрілами.