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Евакуація на Харківщині: поліція вивозила літніх людей під обстрілами (відео)

Суспільство 18:08   20.05.2024
Оксана Якушко
Евакуація на Харківщині: поліція вивозила літніх людей під обстрілами (відео)

Наразі в Харківській області триває евакуація мешканців Вовчанської та Липецької громад.

Сьогодні медики надали допомогу шістьом постраждалим, які отримали поранення внаслідок ударів росіян, повідомили у ХОВА.

20 травня з вибуховим пораненням грудної клітки та правого плеча евакуювали мешканця села Липці. Також після удару росіян погодилася евакуюватись місцева жінка, яка неодноразово відмовлялася їхати, повідомили у Нацполіції.

Зі справжнього пекла поліціянти вивезли людей похилого віку. Евакуація відбувалася під обстрілами.

Читайте також: Майже 10 тисяч людей евакуювали з прикордоння Харківщини (відео, фото)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 18:08;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі в Харківській області триває евакуація мешканців Вовчанської та Липецької громад.".