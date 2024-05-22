В Волчанске обстреляли авто полиции во время эвакуации: один коп погиб (видео)

Во время эвакуации в городе Волчанск на Харьковщине 22 мая армия РФ ударила по автомобилю полиции.

«Один полицейский погиб, еще один ранен. По эвакуационному автомобилю оккупанты ударили FPV-дроном. В этот момент в авто находились два работника полиции, которые ехали спасать гражданских», — рассказал Министр МВД Украины Игорь Клименко.

Он отметил, что вражеские БпЛА кружат в городе постоянно. Опасность эвакуационных групп полиции остается стабильно высокой. Но правоохранители продолжают вывозить людей из-под обстрелов.

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что погибшему был 41 год. А ранение получил 27-летний полицейский.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).