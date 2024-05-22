В Волчанске обстреляли авто полиции во время эвакуации: один коп погиб (видео)
Во время эвакуации в городе Волчанск на Харьковщине 22 мая армия РФ ударила по автомобилю полиции.
«Один полицейский погиб, еще один ранен. По эвакуационному автомобилю оккупанты ударили FPV-дроном. В этот момент в авто находились два работника полиции, которые ехали спасать гражданских», — рассказал Министр МВД Украины Игорь Клименко.
Он отметил, что вражеские БпЛА кружат в городе постоянно. Опасность эвакуационных групп полиции остается стабильно высокой. Но правоохранители продолжают вывозить людей из-под обстрелов.
В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что погибшему был 41 год. А ранение получил 27-летний полицейский.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, Клименко, коп, погиб, прокуратура, удар, харьковщина, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 17:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время эвакуации в городе Волчанск на Харьковщине 22 мая армия РФ ударила по автомобилю полиции.".