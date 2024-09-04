Ракетный удар по Украине: во Львове погибли трое детей, завалы еще разбирают

Армия РФ во время утреннего ракетного удара по Украине попала в жилой дом во Львове. Мэр города Андрей Садовой сообщил уже о семи погибших, из которых трое — дети.

«Больше всего пострадал Львов: по состоянию на эту минуту пятеро погибших, среди них двое детей. Спасатели разбирают завалы, продолжают поиски. Еще около 40 человек ранены. Повреждены около полусотни многоквартирных и частных домов. Работники ГСЧС уже спасли 12 человек», — проинформировал в 09:04 утра 4 сентября министр МВД Украины Игорь Клименко.

Мэр Львова Андрей Садовой следом уточнил: погибших уже семеро, среди них трое — дети.

Одной из погибших, девочке, — 14 лет, написал президент Украины Владимир Зеленский.

«Повреждены обычные жилые дома в городе, школы, медицинские учреждения», — отметил Зеленский.

Также под ударом был Кривой Рог. Там обошлось без погибших.

«В Кривом Роге оккупанты попали по гостинице. Пострадали не менее пяти человек, в том числе 10-летний ребенок. Здание отеля частично разрушено, повреждены и жилые дома рядом», — проинформировал Клименко.

Напомним, ночью Украину атаковали «шахедами» и ракетами. «Шахеды» появились над северными и северо-восточными областями еще до полуночи. В 01:52 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении пяти российских ракетоносцев Ту-95 МС с аэродрома «Оленья». Крылатые ракеты появились в воздушном пространстве Украины около пяти часов утра. Также армия РФ, вероятно, применила «Кинжалы». ВС ВСУ информировали о взлете двух МиГ-31К в 05:38. А следом — о скоростной цели на Львовщину. Во Львове ракета ударила в жилой дом.