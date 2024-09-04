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Главные новости Харькова 4 сентября: ночью Украина была под ракетной атакой

Происшествия 07:36   04.09.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 4 сентября: ночью Украина была под ракетной атакой Фото: Mil.ru

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:36

Вся ночь — с тревогой: Украину атаковали «шахеды» и ракеты

Минувшей ночью в Харькове, как и в большей части регионов Украины, была затяжная воздушная тревога. Ее объявили в 23:20. За час до этого над территорией Украины появились первые группы «шахедов». Они залетали через Сумскую и Полтавскую области. В 01:52 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении пяти российских ракетоносцев Ту-95 МС с аэродрома «Оленья».

Около двух часов ночи «шахеды» достигли Харьковщины — двигались на севере области.

В дальнейшем о БПЛА в Харьковской области ВС ВСУ не информировали. Целью российской атаки стали в основном западные области страны. Туда же полетели крылатые ракеты, которые появились в воздушном пространстве Украины около пяти часов утра. Также армия РФ, очевидно, применила «Кинжалы». ВС ВСУ информировали о взлете двух МиГ-31К в 05:38. А следом — о скоростной цели на Львовщину.

По состоянию на 07:35 4 сентября наиболее серьезный «прилет», о котором известно, — во Львове. Там ракета ударила в жилой дом. Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о 19 пострадавших и погибшем, среди раненых — дети.

Следом уточнил: погибших уже двое.

Также «прилет» был в Кривом Роге. По информации начальника местной городской военной администрации Александра Вилкула, пострадал объект гражданской инфраструктуры и многоэтажки вокруг. Известно о пяти пострадавших — они не тяжелые.

О беспилотниках над Украиной Воздушные силы предупреждали еще  в 06:28. В 07:36 в Харьковской области дали отбой тревоги.

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Автор: Оксана Горун
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