Главные новости Харькова 4 сентября: ночью Украина была под ракетной атакой
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:36
Вся ночь — с тревогой: Украину атаковали «шахеды» и ракеты
Минувшей ночью в Харькове, как и в большей части регионов Украины, была затяжная воздушная тревога. Ее объявили в 23:20. За час до этого над территорией Украины появились первые группы «шахедов». Они залетали через Сумскую и Полтавскую области. В 01:52 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении пяти российских ракетоносцев Ту-95 МС с аэродрома «Оленья».
Около двух часов ночи «шахеды» достигли Харьковщины — двигались на севере области.
В дальнейшем о БПЛА в Харьковской области ВС ВСУ не информировали. Целью российской атаки стали в основном западные области страны. Туда же полетели крылатые ракеты, которые появились в воздушном пространстве Украины около пяти часов утра. Также армия РФ, очевидно, применила «Кинжалы». ВС ВСУ информировали о взлете двух МиГ-31К в 05:38. А следом — о скоростной цели на Львовщину.
По состоянию на 07:35 4 сентября наиболее серьезный «прилет», о котором известно, — во Львове. Там ракета ударила в жилой дом. Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о 19 пострадавших и погибшем, среди раненых — дети.
Следом уточнил: погибших уже двое.
Также «прилет» был в Кривом Роге. По информации начальника местной городской военной администрации Александра Вилкула, пострадал объект гражданской инфраструктуры и многоэтажки вокруг. Известно о пяти пострадавших — они не тяжелые.
О беспилотниках над Украиной Воздушные силы предупреждали еще в 06:28. В 07:36 в Харьковской области дали отбой тревоги.
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- • Дата публикации материала: 4 сентября 2024 в 07:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".