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Дым в районе Журавлевки в Харькове: пожарные сообщили, что горит (фото)

Происшествия 17:18   04.09.2024
Елена Нагорная
Дым в районе Журавлевки в Харькове: пожарные сообщили, что горит (фото)

В Киевском районе Харькова произошел пожар на открытой территории — горят трава, камыш и ветки.

В Telegram-каналах подписчики ранее сообщили, что дым накрыл район Журавлевского гидропарка и рынка Барабашово.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали, что пожар возник на открытом пространстве и охватил около 2 гектаров. Чрезвычайники взялись за тушение в 13:36 и в 16:15 локализовали возгорание. Ликвидация продолжается. Пожарные предотвратили распространение пламени на частные гаражи.

Причина возгорания устанавливается.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2024 в 17:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Киевском районе Харькова произошел пожар на открытой территории — горят трава, камыш и ветки.".