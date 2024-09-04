Дым в районе Журавлевки в Харькове: пожарные сообщили, что горит (фото)

В Киевском районе Харькова произошел пожар на открытой территории — горят трава, камыш и ветки.

В Telegram-каналах подписчики ранее сообщили, что дым накрыл район Журавлевского гидропарка и рынка Барабашово.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали, что пожар возник на открытом пространстве и охватил около 2 гектаров. Чрезвычайники взялись за тушение в 13:36 и в 16:15 локализовали возгорание. Ликвидация продолжается. Пожарные предотвратили распространение пламени на частные гаражи.

Причина возгорания устанавливается.