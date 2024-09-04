Дым в районе Журавлевки в Харькове: пожарные сообщили, что горит (фото)
В Киевском районе Харькова произошел пожар на открытой территории — горят трава, камыш и ветки.
В Telegram-каналах подписчики ранее сообщили, что дым накрыл район Журавлевского гидропарка и рынка Барабашово.
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали, что пожар возник на открытом пространстве и охватил около 2 гектаров. Чрезвычайники взялись за тушение в 13:36 и в 16:15 локализовали возгорание. Ликвидация продолжается. Пожарные предотвратили распространение пламени на частные гаражи.
Причина возгорания устанавливается.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: барабашово, ГСЧС в Харьковской области, пожары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 сентября 2024 в 17:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Киевском районе Харькова произошел пожар на открытой территории — горят трава, камыш и ветки.".