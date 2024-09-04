Дим у районі Журавлівки в Харкові: пожежники повідомили, що горить (фото)

У Київському районі Харкова сталася пожежа на відкритій території – горять трава, очерет та гілки.

У телеграм-каналах очевидці раніше повідомили, що дим накрив район Журавлівського гідропарку та ринку Барабашова.

У ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували, що пожежа виникла на відкритому просторі та охопила близько 2 гектарів. Надзвичайники взялися за гасіння о 13:36 та о 16:15 локалізували загоряння. Ліквідація триває. Пожежники запобігли поширенню полум’я на приватні гаражі.

Причина загоряння встановлюється.