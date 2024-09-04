Дим у районі Журавлівки в Харкові: пожежники повідомили, що горить (фото)
У Київському районі Харкова сталася пожежа на відкритій території – горять трава, очерет та гілки.
У телеграм-каналах очевидці раніше повідомили, що дим накрив район Журавлівського гідропарку та ринку Барабашова.
У ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували, що пожежа виникла на відкритому просторі та охопила близько 2 гектарів. Надзвичайники взялися за гасіння о 13:36 та о 16:15 локалізували загоряння. Ліквідація триває. Пожежники запобігли поширенню полум’я на приватні гаражі.
Причина загоряння встановлюється.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2024 в 17:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Київському районі Харкова сталася пожежа на відкритій території – горять трава, очерет та гілки.".