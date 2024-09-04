Прилетело в «тихий район» Харьковщины, по Харькову не били: данные ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 4 сентября проинформировал о последствиях российских обстрелов Харьковщины.
«Удары по Харькову в течение суток не зафиксированы», — сообщил Синегубов.
В области есть погибшая — жительница села Макарово Золочевской громады. По нему около 15:30 3 сентября ударил российский КАБ.
«Попадание в землю на территорию частного домовладения. Погибла женщина 37 лет. Еще две женщины и один мужчина получили легкие повреждения. Повреждены два частных дома, хозяйственные постройки, энергосети», — привел подробности Синегубов.
Утром 3 сентября под обстрелом оказался район поселка Краснокутск, который с самого начала полномасштабного вторжения считается одним из наиболее «тихих мест» в Харьковской области.
«08:54, Богодуховский р-н, Краснокутская громада, за пределами пгт Краснокутск. В результате обстрела горела лесная подстилка листового леса на площади 500 кв. м», — проинформировал начальник ХОВА.
Также «прилет» днем был по Гутянскому лесхозу в Краснокутской громаде — тоже горела лесная подстилка.
Кроме того, в течение суток под обстрелами были села и поселки Купянского, Изюмского и Харьковского районов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Краснокутск, новости Харькова, обстрелы, разрушения, руйнування, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 4 сентября 2024 в 09:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 4 сентября проинформировал о последствиях российских обстрелов Харьковщины".