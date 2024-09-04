Прилетело в «тихий район» Харьковщины, по Харькову не били: данные ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 4 сентября проинформировал о последствиях российских обстрелов Харьковщины.

«Удары по Харькову в течение суток не зафиксированы», — сообщил Синегубов.

В области есть погибшая — жительница села Макарово Золочевской громады. По нему около 15:30 3 сентября ударил российский КАБ.

«Попадание в землю на территорию частного домовладения. Погибла женщина 37 лет. Еще две женщины и один мужчина получили легкие повреждения. Повреждены два частных дома, хозяйственные постройки, энергосети», — привел подробности Синегубов.

Утром 3 сентября под обстрелом оказался район поселка Краснокутск, который с самого начала полномасштабного вторжения считается одним из наиболее «тихих мест» в Харьковской области.

«08:54, Богодуховский р-н, Краснокутская громада, за пределами пгт Краснокутск. В результате обстрела горела лесная подстилка листового леса на площади 500 кв. м», — проинформировал начальник ХОВА.

Также «прилет» днем был по Гутянскому лесхозу в Краснокутской громаде — тоже горела лесная подстилка.

Кроме того, в течение суток под обстрелами были села и поселки Купянского, Изюмского и Харьковского районов.