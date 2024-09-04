Прилетіло до “тихого району” Харківщини, по Харкову не били: дані ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 4 вересня поінформував про наслідки російських обстрілів Харківщини.
“Удари по Харкову протягом доби не зафіксовані”, – повідомив Синєгубов.
В області є загибла – мешканка села Макарове Золочівської громади. По ньому близько 15:30 3 вересня вдарив російський КАБ.
“Влучання в землю на територію приватного домоволодіння. Загинула жінка 37 років. Ще дві жінки та один чоловік отримали легкі ушкодження. Пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди, енергомережі”, – навів подробиці Синєгубов.
Вранці 3 вересня під обстрілом опинився район селища Краснокутськ, яке від початку повномасштабного вторгнення вважається одним з найбільш “тихих місць” у Харківській області.
“08:54 Богодухівський р-н, Краснокутська громада, за межами с. Краснокутськ. Внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка листового лісу на площі 500 кв. м”, – поінформував начальник ХОВА.
Також “приліт” вдень був по Гутянському лісгоспу в Краснокутській громаді – теж горіла лісова підстилка.
Крім того, протягом доби під обстрілами були села та селища Куп’янського, Ізюмського та Харківського районів.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2024 в 09:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 4 вересня поінформував про наслідки російських обстрілів Харківщини".