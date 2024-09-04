ВС РФ перевели в повышенную боевую готовность у Глубокого — ОТГВ «Харьков»

ОТГВ «Харьков» в утренней сводке 4 сентября проинформировала о ситуации на Харьковском направлении фронта и действиях оккупантов из РФ.

«В районе населенного пункта Глубокое противник привел передовые подразделения в повышенную боевую готовность, сосредоточил основное внимание на отслеживании и попытках поражения БПЛА Сил обороны Украины. Вблизи Лукьянцов в связи с пожаром на позициях противника усложнилось проведение мероприятий логистического обеспечения и эвакуации потерь. В подразделениях 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса продолжают происходить случаи отказов личного состава от выполнения задач», — описала происходящее в стане врага пресс-служба ОТГВ «Харьков».

В Волчанске россияне все так же пытаются штурмовать посреди руин многоэтажных домов. За сутки произошли четыре боевые столкновения. С начала этих суток — еще одно идет в районе Волчанска. Потери врага составили: 33 погибших и 44 раненых. Также Силы обороны уничтожили и повредили 84 единицы российского вооружения и техники: четыре артсистемы, четыре автомобиля, две единицы спецтехники и 74 БПЛА. Оккупанты остались без 57 укрытий и трех мест хранения БК.