Резко уменьшилось количество боев на Купянском направлении: сводка Генштаба

Утром 4 сентября Генштаб ВСУ проинформировал: на Купянском направлении за сутки было девять боев.

В предыдущие сутки на этом направлении было 23 боя, а на прошедшей неделе доходило и до 30.

«Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Берестового, Стельмаховки, Синьковки, Глушковки и в сторону Лозовой», — сообщил Генштаб в сводке по состоянию на 08:00 4 сентября.

На Харьковском направлении бои шли в районе Волчанска. За сутки враг четырежды пытался наступать там.

Также россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Харьковской области, в том числе: Макарово, Малое Веселое, Петропавловка, Боровая.

В Генштабе сообщили о потерях врага.