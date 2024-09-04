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Резко уменьшилось количество боев на Купянском направлении: сводка Генштаба

Происшествия 08:15   04.09.2024
Оксана Горун
Резко уменьшилось количество боев на Купянском направлении: сводка Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

Утром 4 сентября Генштаб ВСУ проинформировал: на Купянском направлении за сутки было девять боев.

В предыдущие сутки на этом направлении было 23 боя, а на прошедшей неделе доходило и до 30.

«Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Берестового, Стельмаховки, Синьковки, Глушковки и в сторону Лозовой», — сообщил Генштаб в сводке по состоянию на 08:00 4 сентября.

На Харьковском направлении бои шли в районе Волчанска. За сутки враг четырежды пытался наступать там.

Также россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Харьковской области, в том числе: Макарово, Малое Веселое, Петропавловка, Боровая.

В Генштабе сообщили о потерях врага.

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Автор: Оксана Горун
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Количество боев на Купянском направлении сократилось: данные Генштаба

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  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2024 в 08:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 4 сентября Генштаб ВСУ проинформировал: на Купянском направлении за сутки было девять боев".