Резко уменьшилось количество боев на Купянском направлении: сводка Генштаба
Фото: Генштаб ВСУ
Утром 4 сентября Генштаб ВСУ проинформировал: на Купянском направлении за сутки было девять боев.
В предыдущие сутки на этом направлении было 23 боя, а на прошедшей неделе доходило и до 30.
«Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Берестового, Стельмаховки, Синьковки, Глушковки и в сторону Лозовой», — сообщил Генштаб в сводке по состоянию на 08:00 4 сентября.
На Харьковском направлении бои шли в районе Волчанска. За сутки враг четырежды пытался наступать там.
Также россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Харьковской области, в том числе: Макарово, Малое Веселое, Петропавловка, Боровая.
В Генштабе сообщили о потерях врага.
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- • Дата публикации материала: 4 сентября 2024 в 08:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 4 сентября Генштаб ВСУ проинформировал: на Купянском направлении за сутки было девять боев".