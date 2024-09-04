Масштабный пожар в лесах Харьковщины: горят уже более 1500 га — ГСЧС

Утром 4 сентября в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали о ситуации в Изюмском районе, куда перебросился лесной пожар из Донецкой области.

«Продолжается ликвидация масштабного лесного пожара вблизи села Студенок Оскольской громады, который распространился из Донецкой области на Харьковщину 2 сентября. Общая площадь горения в пределах Харьковской области составляет более 1500 га. В населенном пункте огнем уничтожены более 230 домов и зданий. 3 сентября в 17:28 в нем удалось локализовать пожар. Пострадали два человека, в том числе спасатель ГСЧС», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сейчас огонь тушат спасатели из четырех областей Украины (харьковчанам помогают коллеги из Полтавского, Днепропетровского и Черкасского гарнизонов ГСЧС). На месте 253 огнеборца, 22 сотрудника лесхоза, 77 единиц техники ГСЧС и еще восемь — лесничеств.

В целом в области за сутки зафиксировали 90 пожаров в экосистемах, семь из них возникли из-за обстрелов: четыре лесных, три на открытых пространствах в населенных пунктах.

«Общая площадь выжженной врагом земли составила более 7 га», — отметили в ГСЧС.

Еще один пожар из-за обстрела был в селе Новоосиново Куриловской громады, горел частный дом, обошлось без пострадавших.