Live
  • Ср 04.09.2024
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.26
  • EUR 45.54

Масштабный пожар в лесах Харьковщины: горят уже более 1500 га — ГСЧС

Происшествия 07:55   04.09.2024
Оксана Горун
Масштабный пожар в лесах Харьковщины: горят уже более 1500 га — ГСЧС Ізюм LIVE/Facebook

Утром 4 сентября в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали о ситуации в Изюмском районе, куда перебросился лесной пожар из Донецкой области.

«Продолжается ликвидация масштабного лесного пожара вблизи села Студенок Оскольской громады, который распространился из Донецкой области на Харьковщину 2 сентября. Общая площадь горения в пределах Харьковской области составляет более 1500 га. В населенном пункте огнем уничтожены более 230 домов и зданий. 3 сентября в 17:28 в нем удалось локализовать пожар. Пострадали два человека, в том числе спасатель ГСЧС», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сейчас огонь тушат спасатели из четырех областей Украины (харьковчанам помогают коллеги из Полтавского, Днепропетровского и Черкасского гарнизонов ГСЧС). На месте 253 огнеборца, 22 сотрудника лесхоза, 77 единиц техники ГСЧС и еще восемь — лесничеств.

В целом в области за сутки зафиксировали 90 пожаров в экосистемах, семь из них возникли из-за обстрелов: четыре лесных, три на открытых пространствах в населенных пунктах.

Читайте также: «Неординарный»: Синегубов — куда может дойти масштабный пожар на Харьковщине

«Общая площадь выжженной врагом земли составила более 7 га», — отметили в ГСЧС.

Еще один пожар из-за обстрела был в селе Новоосиново Куриловской громады, горел частный дом, обошлось без пострадавших.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове заменили флаг Украины: заявление мэрии (фото)
В Харькове заменили флаг Украины: заявление мэрии (фото)
03.09.2024, 10:35
Главные новости Харькова 4 сентября: ночью Украина была под ракетной атакой
Главные новости Харькова 4 сентября: ночью Украина была под ракетной атакой
04.09.2024, 07:36
Сильный ветер и дождь. Какой будет погода 4 сентября в Харькове и области
Сильный ветер и дождь. Какой будет погода 4 сентября в Харькове и области
03.09.2024, 20:53
Нашли логику в ударах КАБами по Харькову — версия прокуратуры
Нашли логику в ударах КАБами по Харькову — версия прокуратуры
03.09.2024, 08:43
За удар по Харькову 2 сентября Ахиллес ответил врагу на Белгородщине (видео)
За удар по Харькову 2 сентября Ахиллес ответил врагу на Белгородщине (видео)
02.09.2024, 20:39
Масштабный пожар в лесах Харьковщины: горят уже более 1500 га — ГСЧС
Масштабный пожар в лесах Харьковщины: горят уже более 1500 га — ГСЧС
04.09.2024, 07:55

Новости по теме:

11:00
ГСЧС опубликовала фото последствий утреннего ракетного удара по Харькову
19:51
Харьков в дыму: в ГСЧС сообщили, что тушат пожар за окружной (видео)
09:11
Удар по 12-этажке в Харькове: спасены 12 жителей, разбор завалов продолжается
06:57
До 97 выросло количество пострадавших от ударов КАБ по Харькову – Синегубов
08:01
Пожары на Харьковщине охватили 130 га — ГСЧС

Вы читали новость: «Масштабный пожар в лесах Харьковщины: горят уже более 1500 га — ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2024 в 07:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 4 сентября в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали о ситуации в Изюмском районе, куда перебросился лесной пожар из Донецкой области".