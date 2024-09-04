Різко зменшилася кількість боїв на Куп’янському напрямку: зведення Генштабу
Фото: Генштаб ЗСУ
Уранці 4 вересня Генштаб ЗСУ поінформував: на Куп’янському напрямку за добу було дев’ять боїв.
Минулої доби на цьому напрямку було 23 бої, а минулого тижня доходило й до 30.
“Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Берестового, Стельмахівки, Синьківки, Глушківки та у бік Лозової”, – повідомив Генштаб у зведенні станом на 08:00 4 вересня.
На Харківському напрямку бої точилися в районі Вовчанська. За добу ворог чотири рази намагався наступати там.
Також росіяни завдали авіаударів по населених пунктах Харківської області, у тому числі: Макарове, Мале Веселе, Петропавлівка, Борова.
У Генштабі повідомили про втрати ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2024 в 08:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уранці 4 вересня Генштаб ЗСУ поінформував: на Куп’янському напрямку за добу було дев’ять боїв".