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Різко зменшилася кількість боїв на Куп’янському напрямку: зведення Генштабу

Події 08:15   04.09.2024
Оксана Горун
Різко зменшилася кількість боїв на Куп’янському напрямку: зведення Генштабу Фото: Генштаб ЗСУ

Уранці 4 вересня Генштаб ЗСУ поінформував: на Куп’янському напрямку за добу було дев’ять боїв.

Минулої доби на цьому напрямку було 23 бої, а минулого тижня доходило й до 30.

“Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Берестового, Стельмахівки, Синьківки, Глушківки та у бік Лозової”, – повідомив Генштаб у зведенні станом на 08:00 4 вересня.

На Харківському напрямку бої точилися в районі Вовчанська. За добу ворог чотири рази намагався наступати там.

Також росіяни завдали авіаударів по населених пунктах Харківської області, у тому числі: Макарове, Мале Веселе, Петропавлівка, Борова.

У Генштабі повідомили про втрати ворога.

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Автор: Оксана Горун
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Кількість боїв на Куп’янському напрямку скоротилася: дані Генштабу

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2024 в 08:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уранці 4 вересня Генштаб ЗСУ поінформував: на Куп’янському напрямку за добу було дев’ять боїв".