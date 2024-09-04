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ЗС РФ перевели в підвищену бойову готовність біля Глибокого – ОТУВ “Харків”

Події 10:37   04.09.2024
Оксана Горун
ЗС РФ перевели в підвищену бойову готовність біля Глибокого – ОТУВ “Харків” Фото: Сергій Карпець

ОТУВ “Харків” у ранковому зведенні 4 вересня поінформувала про ситуацію на Харківському напрямку фронту та дії окупантів із РФ.

“У районі населеного пункту Глибоке противник привів передові підрозділи у підвищену бойову готовність, зосередив основну увагу на відстеженні та спробах ураження БпЛА Сил оборони України. Поблизу Лукʼянців у звʼязку з пожежею на позиціях противника ускладнилося проведення заходів логістичного забезпечення та евакуації втрат. В підрозділах 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу продовжують відбуватися випадки відмов особового складу від виконання завдань“, – описала те, що відбувається в стані ворога, пресслужба ОТУВ “Харків”.

У Вовчанську росіяни так само намагаються штурмувати серед руїн багатоповерхових будинків. За добу сталися чотири бойові зіткнення. З початку цієї доби – ще одне йде в районі Вовчанська. Втрати ворога склали: 33 загиблих та 44 поранених. Також Сили оборони знищили та пошкодили 84 одиниці російського озброєння та техніки: чотири артсистеми, чотири автомобілі, дві одиниці спецтехніки та 74 БПЛА. Окупанти залишилися без 57 укриттів та трьох місць зберігання БК.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2024 в 10:37;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ОТУВ “Харків” у ранковому зведенні 4 вересня поінформувала про ситуацію на Харківському напрямку фронту та дії окупантів із РФ".