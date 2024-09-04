ХОВА сообщила о состоянии раненых в Харькове
Пресс-служба ХОВА проинформировала: в больницах региона находятся 28 человек, пострадавших от недавних российских ударов по городу.
«Среди раненых двое находятся в тяжелом состоянии, еще один человек — в крайне тяжелом. Четверо пострадавших детей имеют положительную динамику выздоровления – трое из них выписаны из больниц, проходят амбулаторное лечение», — проинформировали в ХОВА со ссылкой на начальника Олега Синегубова.
Напомним, Харьков находился под постоянными российскими ударами несколько дней подряд, начиная с 30 августа. Тогда по городу ударили российские КАБы, унеся 7 жизней, около 100 человек получили ранения. Удары авиабомбами продолжались и 31 августа, а 1 сентября по городу прилетели российские ракеты. Пострадали 50 человек, один из раненых этим ударом — 21-летний фельдшер харьковской «скорой» Евгений Юрко умер в больнице 3 сентября.
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- • Дата публикации материала: 4 сентября 2024 в 11:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ХОВА проинформировала: в больницах региона находятся 28 человек, пострадавших от недавних российских ударов по городу".