ХОВА сообщила о состоянии раненых в Харькове

Пресс-служба ХОВА проинформировала: в больницах региона находятся 28 человек, пострадавших от недавних российских ударов по городу.

«Среди раненых двое находятся в тяжелом состоянии, еще один человек — в крайне тяжелом. Четверо пострадавших детей имеют положительную динамику выздоровления – трое из них выписаны из больниц, проходят амбулаторное лечение», — проинформировали в ХОВА со ссылкой на начальника Олега Синегубова.

Напомним, Харьков находился под постоянными российскими ударами несколько дней подряд, начиная с 30 августа. Тогда по городу ударили российские КАБы, унеся 7 жизней, около 100 человек получили ранения. Удары авиабомбами продолжались и 31 августа, а 1 сентября по городу прилетели российские ракеты. Пострадали 50 человек, один из раненых этим ударом — 21-летний фельдшер харьковской «скорой» Евгений Юрко умер в больнице 3 сентября.