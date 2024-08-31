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До 97 выросло количество пострадавших от ударов КАБ по Харькову – Синегубов

Происшествия 06:57   31.08.2024
Виктория Яковенко
До 97 выросло количество пострадавших от ударов КАБ по Харькову – Синегубов Фото: Олег Синегубов

По уточненным данным главы ХОВА Олега Синегубова, по состоянию на утро 31 августа, пострадали 97 человек из-за обстрела Харькова днем ​​30 числа.

Среди пострадавших 22 несовершеннолетних, уточнил Синегубов.

Ночью спасатели продолжали разбирать завалы 12-этажки, пострадавшей из-за вражеского удара. Видео опубликовали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, КАБы летели на Харьков после 15:18 30 августа. Взрывы прогремели в четырех районах города: в центре, в Индустриальном, Немышлянском и Слободском. Начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко сообщил: по городу прилетело пять корректируемых авиабомб. В Немышлянском районе КАБ попал по детской площадке на бульваре Юрьева, погибла 14-летняя девочка. В Индустриальном «прилет» был прямо по жилой 12-этажке. Один из подъездов дома частично разрушен, на месте возник пожар. В Слободском районе зафиксировали два «прилета», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Один КАБ ударил по складским помещениям, второй — вблизи жилых домов. В центре попадание было в землю, горела трава.

Известно о семи погибших, большинство — жители многоэтажки. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что ситуация в поврежденной многоэтажке — очень сложная. Также, по его данным, полностью разрушены несколько частных домов. В Харькове после ударов возникли перебои с электричеством, однако облэнерго заверило, что скоро все уладят. Дальнейшую судьбу поврежденной многоэтажки решат после завершения аварийно-спасательных работ.

Руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков сообщил, что КАБы на Харьков сбрасывали российские самолеты СУ-34 с территории Белгородской области. Они отбомбились за 25 километров до границы — вблизи населенного пункта Дубовое. До самого отдаленного места попадания КАБы пролетели 65 километров. На трагедию в Харькове уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что Украине нужны возможности уничтожать российскую авиацию на аэродромах, где она базируется. А для этого партнеры должны предоставить разрешение на использование дальнобойного оружия. Терехов подчеркнул: город нуждается в современной противовоздушной защите.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 06:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По уточненным данным главы ХОВА Олега Синегубова, по состоянию на утро 31 августа, пострадали 97 человек из-за обстрела Харькова днем ​​30 числа.".