Видео последствий удара по 12-этажке в Харькове: в городе уже 4 погибших

Видео с места «прилета» в Харькове опубликовал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что известно уже о трех погибших в этом доме — в Индустриальном районе. Также другой российский КАБ убил ребенка на детской площадке в Немышлянском районе.

Напомним, несколько взрывов прогремело в Харькове после 15:18. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из «прилетов» пришелся по центральной части города. Позже он уточнил, что в центре обошлось без жертв. Однако КАБ прилетел по 12-этажке в Индустриальном районе. Дом частично разрушен и горит, есть погибшие и раненые. Также «прилет» был в Немышлянском районе — погибла девочка на детской площадке.