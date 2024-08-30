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Видео последствий удара по 12-этажке в Харькове: в городе уже 4 погибших

Происшествия 16:17   30.08.2024
Оксана Горун
Видео последствий удара по 12-этажке в Харькове: в городе уже 4 погибших Скриншот из telegram Андрея Ермака

Видео с места «прилета» в Харькове опубликовал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что известно уже о трех погибших в этом доме — в Индустриальном районе. Также другой российский КАБ убил ребенка на детской площадке в Немышлянском районе.

Напомним, несколько взрывов прогремело в Харькове после 15:18. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из «прилетов» пришелся по центральной части города. Позже он уточнил, что в центре обошлось без жертв. Однако КАБ прилетел по 12-этажке в Индустриальном районе. Дом частично разрушен и горит, есть погибшие и раненые. Также «прилет» был в Немышлянском районе — погибла девочка на детской площадке.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 16:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео с места «прилета» в Харькове опубликовал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак".