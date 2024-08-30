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После атаки по Харькову Зеленский снова просит разрешить бить по аэродромам РФ

Происшествия 17:06   30.08.2024
Оксана Якушко
После атаки по Харькову Зеленский снова просит разрешить бить по аэродромам РФ Скриншот

Удар, которого не должно быть – так президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку КАБами РФ по Харькову.

«Русский удар по Харькову – просто по людям, по обычным домам. Этот удар – российская управляемая авиабомба. Удар, которого не было бы, если бы у наших Сил обороны была способность уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется. Нам нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор. Это совершенно справедливая потребность. И нет никакой рациональной причины ущемлять Украину в защите. Нам нужны дальнобойные возможности. Нам нужно выполнение договоренностей по ПВО для Украины. Это спасение жизней», — в очередной раз обратился Зеленский к иностранным партнерам.

Напомним, несколько взрывов прогремело в Харькове после 15:18. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из «прилетов» пришелся по центральной части города. Позже он уточнил, что в центре обошлось без жертв. Однако КАБ прилетел по 12-этажке в Индустриальном районе. Дом частично разрушен и горит, есть погибшие и раненые. Также «прилет» был в Немышлянском районе — погибла девочка на детской площадке.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 17:06;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удар, которого не должно быть – так президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку КАБами РФ по Харькову.".