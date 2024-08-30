По меньшей мере 28 раненых в Харькове — Синегубов (видео)
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По меньшей мере 28 человек пострадали вследствие вражеских ударов по Харькову после 15 часов 30 августа.
Об этом сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов. По его словам, медики продолжают работать на местах попаданий.
«К этой минуте четверо погибших. Среди них – девочка 14 лет», — отметил Синегубов.
Видео: Олег Синегубов/Telegram
Напомним, несколько взрывов прогремело в Харькове после 15:18. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из «прилетов» пришелся по центральной части города. Позже он уточнил, что в центре обошлось без жертв. Однако КАБ прилетел по 12-этажке в Индустриальном районе. Дом частично разрушен и горит, есть погибшие и раненые. Также «прилет» был в Немышлянском районе — погибла девочка на детской площадке.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: пострадавшие, синегубов, удары;
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 16:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере 28 человек пострадали вследствие вражеских ударов по Харькову после 15 часов 30 августа.".