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Щонайменше 28 поранених у Харкові – Синєгубов (відео)

Події 16:38   30.08.2024
Олена Нагорна
Щонайменше 28 поранених у Харкові – Синєгубов (відео)

28 людей постраждали внаслідок ворожих ударів по Харкову після 15-ї години 30 серпня.

Про це повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, медики продовжують працювати на місцях влучень.

“На цю хвилину четверо загиблих. Серед них – дівчинка 14 років”, – зазначив Синєгубов.

Відео: Олег Синєгубов/Telegram

Нагадаємо, кілька вибухів пролунало у Харкові після 15:18. Мер Харкова Ігор Терехов  повідомив, що один із “прильотів” припав по центральній частині міста. Пізніше він уточнив, що в центрі минулося без жертв. Проте КАБ прилетів по 12-поверхівці в Індустріальному районі. Будинок частково зруйнований та горить, є загиблі та поранені. Також “приліт” був у Немишлянському районі – загинула дівчинка на дитячому майданчику.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 16:38;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше 4 загиблих і 28 людей постраждали внаслідок ворожих ударів по Харкову після 15 години 30 серпня.".