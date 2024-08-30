Щонайменше 28 поранених у Харкові – Синєгубов (відео)

28 людей постраждали внаслідок ворожих ударів по Харкову після 15-ї години 30 серпня.

Про це повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, медики продовжують працювати на місцях влучень.

“На цю хвилину четверо загиблих. Серед них – дівчинка 14 років”, – зазначив Синєгубов.

Відео: Олег Синєгубов/Telegram

Нагадаємо, кілька вибухів пролунало у Харкові після 15:18. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що один із “прильотів” припав по центральній частині міста. Пізніше він уточнив, що в центрі минулося без жертв. Проте КАБ прилетів по 12-поверхівці в Індустріальному районі. Будинок частково зруйнований та горить, є загиблі та поранені. Також “приліт” був у Немишлянському районі – загинула дівчинка на дитячому майданчику.