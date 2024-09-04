«Серия ужасных дней» — Терехов о ракетных ударах по Львову, Полтаве и Харькову

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город скорбит вместе со всей Украиной.

«Каждый день войны убеждает, что мы имеем дело с абсолютным злом. Недавние обстрелы Харькова, вчерашняя трагедия в Полтаве, сегодняшние удары по Львову с десятками погибших и сотнями раненых — новые доказательства этой безграничной жестокости. Серия ужасных дней для всех нас. Боли, которая никогда никуда не исчезнет», — написал Терехов в telegram.

Напомним, утром 4 сентября российская ракета ударила в жилой дом во Львове. Известно о семи погибших, из которых трое — дети. Еще около полусотни человек — ранены, 11 — в критическом состоянии.

В трехдневном трауре — Полтава. Там российские ракеты 3 сентября ударили по Институту связи, где находилось большое количество людей. Погибли не менее 49, еще 219 — ранены.

Харьков был под постоянными российскими ударами несколько дней подряд, начиная с 30 августа. Тогда по городу ударили российские КАБы, унеся 7 жизней, около 100 человек получили ранения. Удары авиабомбами продолжались и 31 августа, а 1 сентября по городу прилетели российские ракеты. Пострадали 50 человек, один из раненых этим ударом — 21-летний фельдшер харьковской «скорой» Евгений Юрко умер в больнице 3 сентября.