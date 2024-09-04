Live
  • Ср 04.09.2024
  • Харьков  +27°С
  • USD 41.26
  • EUR 45.54

«Серия ужасных дней» — Терехов о ракетных ударах по Львову, Полтаве и Харькову

Политика 11:27   04.09.2024
Оксана Горун
«Серия ужасных дней» — Терехов о ракетных ударах по Львову, Полтаве и Харькову

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город скорбит вместе со всей Украиной.

«Каждый день войны убеждает, что мы имеем дело с абсолютным злом. Недавние обстрелы Харькова, вчерашняя трагедия в Полтаве, сегодняшние удары по Львову с десятками погибших и сотнями раненых — новые доказательства этой безграничной жестокости. Серия ужасных дней для всех нас. Боли, которая никогда никуда не исчезнет», — написал Терехов в telegram.

Напомним, утром 4 сентября российская ракета ударила в жилой дом во Львове. Известно о семи погибших, из которых трое — дети. Еще около полусотни человек — ранены, 11 — в критическом состоянии.

В трехдневном трауре — Полтава. Там российские ракеты 3 сентября ударили по Институту связи, где находилось большое количество людей. Погибли не менее 49, еще 219 — ранены.

Харьков был под постоянными российскими ударами несколько дней подряд, начиная с 30 августа. Тогда по городу ударили российские КАБы, унеся 7 жизней, около 100 человек получили ранения. Удары авиабомбами продолжались и 31 августа, а 1 сентября по городу прилетели российские ракеты. Пострадали 50 человек, один из раненых этим ударом — 21-летний фельдшер харьковской «скорой» Евгений Юрко умер в больнице 3 сентября.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове заменили флаг Украины: заявление мэрии (фото)
В Харькове заменили флаг Украины: заявление мэрии (фото)
03.09.2024, 10:35
Прилетело в «тихий район» Харьковщины, по Харькову не били: данные ХОВА
Прилетело в «тихий район» Харьковщины, по Харькову не били: данные ХОВА
04.09.2024, 09:35
Трагедия во Львове: семь погибших, 11 раненых — в критическом состоянии
Трагедия во Львове: семь погибших, 11 раненых — в критическом состоянии
04.09.2024, 10:23
Сильный ветер и дождь. Какой будет погода 4 сентября в Харькове и области
Сильный ветер и дождь. Какой будет погода 4 сентября в Харькове и области
03.09.2024, 20:53
Главные новости Харькова 4.09: ВС РФ — в повышенной готовности, лесной пожар
Главные новости Харькова 4.09: ВС РФ — в повышенной готовности, лесной пожар
04.09.2024, 11:46
Полиция разыскивает Людмилу Овсиенко из поселка Харьковской области
Полиция разыскивает Людмилу Овсиенко из поселка Харьковской области
04.09.2024, 12:30

Новости по теме:

10:23
Трагедия во Львове: семь погибших, 11 раненых — в критическом состоянии
09:19
Ракетный удар по Украине: во Львове погибли трое детей, завалы еще разбирают
18:25
Уже 49 погибших и 219 раненых в результате удара российских ракет по Полтаве
08:20
Две женщины погибли в Купянске — полиция о последствиях обстрелов Харьковщины
08:45
С-300, «искандеры», БПЛА, «торнадо»: полиция сообщила, чем били по Харьковщине

Вы читали новость: ««Серия ужасных дней» — Терехов о ракетных ударах по Львову, Полтаве и Харькову»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2024 в 11:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город скорбит вместе со всей Украиной".