Трагедия во Львове: семь погибших, 11 раненых — в критическом состоянии

Медики сообщили о состоянии раненых во Львове в результате утреннего ракетного удара. Российские ракеты унесли уже семь жизней, в том числе погибли три ребенка.

Во Львове — «прилет» по жилому дому, есть многочисленные разрушения — в том числе памятников архитектуры. В больницы поступили 45 раненых, среди них семь — дети. Детей в тяжелом состоянии в больницах нет. Однако 11 взрослых пациентов — в критическом состоянии, сообщила руководитель анестезиологической службы Первого медицинского объединения Львова Наталья Матолинец.

«Развернуты операционные, развернуты травматологические бригады для оказания медицинской помощи. Сейчас работает шесть операционных для спасения жизни пациентов, наиболее критических. В общей сложности из поступивших пациентов есть 11, которые находятся в критическом состоянии», — сказала она в комментарии, опубликованном пресс-службой Львовского горсовета.

Видео: пресс-служба Львовского горсовета

У раненых взрывчатые осколочные ранения туловища, органов грудной клетки, конечностей и лица. Также — ранения внутренних органов, травмы легких и сосудов.

Кроме людей, во Львове пострадала и старинная архитектура.

«Из-за ночной атаки во Львове повреждены по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения… Все дома расположены в историческом ареале и в буферной зоне ЮНЕСКО. Они находятся в государственном реестре недвижимых памятников Украины», — проинформировал начальник местной ОВА Максим Козицкий.

По данным мэрии, также пострадали три школы и центр творчества.

Напомним, ночью Украину атаковали «шахедами» и ракетами. «Шахеды» появились над северными и северо-восточными областями еще до полуночи. В 01:52 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении пяти российских ракетоносцев Ту-95 МС с аэродрома «Оленья». Крылатые ракеты появились в воздушном пространстве Украины около пяти часов утра. Также армия РФ, вероятно, применила «Кинжалы». ВС ВСУ информировали о взлете двух МиГ-31К в 05:38. А следом — о скоростной цели на Львовщину. Во Львове ракета ударила в жилой дом.