Трагедія у Львові: сім загиблих, 11 поранених – у критичному стані

Медики повідомили про стан поранених у Львові внаслідок ранкового ракетного удару. Російські ракети забрали вже сім життів, у тому числі загинули троє дітей.

У Львові – “приліт” по житловому будинку, є численні руйнування – у тому числі пам’яток архітектури. До лікарень надійшли 45 поранених, серед них семеро – діти. Дітей у тяжкому стані в лікарнях немає. Проте 11 дорослих пацієнтів – у критичному стані, повідомила керівниця анестезіологічної служби Першого медичного об’єднання Львова Наталія Матолінець.

“Розгорнуті операційні, розгорнуті травматологічні бригади для надання медичної допомоги. Зараз працює шість операційних для врятування життя пацієнтів, найбільш критичних. Загалом із пацієнтів, що надійшли, є 11, які перебувають у критичному стані”, — сказала вона в коментарі, що його опублікувала пресслужба Львівської міськради.

Відео: пресслужба Львівської міськради

У поранених – вибухові осколкові поранення тулуба, органів грудної клітки, кінцівок та обличчя. Також – поранення внутрішніх органів, травми легень і судин.

Окрім людей, у Львові постраждала і старовинна архітектура.

“Через нічну атаку у Львові пошкоджені щонайменше сім пам’яток архітектури місцевого значення… Усі будинки розташовані в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО. Вони є у державному реєстрі нерухомих пам’яток України“, – поінформував начальник місцевої ОВА Максим Козицький.

За даними мерії, також постраждали три школи та центр творчості.

Нагадаємо, вночі Україну атакували “шахедами” та ракетами. “Шахеди” з’явилися над північними та північно-східними областями ще до опівночі. О 01:52 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух п’яти російських ракетоносців Ту-95 МС з аеродрому “Оленья”. Крилаті ракети з’явилися у повітряному просторі України близько п’ятої години ранку. Також армія РФ, ймовірно, застосувала “Кинджали”. ПС ЗСУ інформували про зліт двох МіГ-31К о 05:38. А потім — про швидкісну ціль на Львівщину. У Львові ракета вдарила по житловому будинку.