“Серія жахливих днів” – Терехов про ракетні удари по Львову, Полтаві й Харкову

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що місто в скорботі разом з усією Україною.

“Кожен день війни переконує, що ми маємо справу з абсолютним злом. Нещодавні обстріли Харкова, вчорашня трагедія в Полтаві, сьогоднішні удари по Львову з десятками загиблих і сотнями поранених — нові й нові докази цієї безмежної жорстокості. Серія жахливих днів для всіх нас. Болю, який ніколи нікуди не зникне“, – написав Терехов у телеграмі.

Нагадаємо, вранці 4 вересня російська ракета вдарила в житловий будинок у Львові. Відомо про сім загиблих, з яких троє – діти. Ще близько пів сотні людей – поранені, 11 – у критичному стані.

У триденній жалобі – Полтава. Там російські ракети 3 вересня вдарили по Інституту зв’язку, де знаходилася велика кількість людей. Загинули щонайменше 49, ще 219 – поранені.

Харків був під постійними російськими ударами кілька днів поспіль, починаючи з 30 серпня. Тоді по місту вдарили російські КАБи, забравши сім життів, близько 100 людей отримали поранення. Удари авіабомбами тривали також 31 серпня, а 1 вересня по місту прилетіли російські ракети. Постраждали 50 людей, один із поранених цим ударом – 21-річний фельдшер харківської “швидкої” Євген Юрко помер у лікарні 3 вересня.