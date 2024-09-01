Головні новини 1.09: наслідки нічних обстрів Харкова й області
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
8:44
До 24 зросла кількість атак на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
Росіяни завдавали авіаударів на Харківщині біля населених пунктів Липці, Малі Проходи, Черкаська Лозова, Кругляківка, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку відбулися дві ворожих атаки, біля Липців і Вовчанська.
На Куп’янському напрямку кількість атак з боку окупантів за добу добігла 24. Сили оборони зупинили усі штурми противника біля Синьківки, Колісниківки, Лозової, Новоосинового, Глушківки та Берестового.
8:22
6 постраждалих – росіяни вночі двічі обстріляли Слатине на Харківщині
Близько 02:50 окупанти завдали удар по селищу Слатине Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілу горів автомобіль та будинок.
Постраждали 5 людей, з них одна вагітна, жінка госпіталізована до медичної установи.
Внаслідок повторного обстрілу горіло побутове приміщення агропідприємства.
Постраждав 67-річний чоловік, госпіталізований.
4 постраждалих, пошкоджені будівлі та 25 авто – наслідки нічного удару РФ по Харкову
31 серпня близько 22:45 росіяни завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок якої постраждали чотири особи, повідомила Нацполіція.
Ворожа ракета влучила у проїжджу частину біля багатоповерхівки у Слобідському районі міста.
13-річна дівчина та дві жінки 24 і 20 років зазнали гострої реакції на стрес. 26-річний чоловік отримав поранення.
Також пошкоджені будівлі цивільного підприємства та понад 25 авто.
З уламків, вилучених на місці події, правоохоронці попередньо встановили, що удар по місту росіяни завдали ракетою «Гром-Е1» з населеного пункту Березове Бєлгородської області РФ.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Нацполиция, поранений, пострадалі, ракета, ракета "Гром-Е1", удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 08:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".