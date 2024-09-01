Головні новини 1.09: наслідки нічних обстрів Харкова й області

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

8:44

До 24 зросла кількість атак на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Росіяни завдавали авіаударів на Харківщині біля населених пунктів Липці, Малі Проходи, Черкаська Лозова, Кругляківка, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку відбулися дві ворожих атаки, біля Липців і Вовчанська.

На Куп’янському напрямку кількість атак з боку окупантів за добу добігла 24. Сили оборони зупинили усі штурми противника біля Синьківки, Колісниківки, Лозової, Новоосинового, Глушківки та Берестового.

8:22

6 постраждалих – росіяни вночі двічі обстріляли Слатине на Харківщині

Близько 02:50 окупанти завдали удар по селищу Слатине Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу горів автомобіль та будинок.

Постраждали 5 людей, з них одна вагітна, жінка госпіталізована до медичної установи.

Внаслідок повторного обстрілу горіло побутове приміщення агропідприємства.

Постраждав 67-річний чоловік, госпіталізований.

4 постраждалих, пошкоджені будівлі та 25 авто – наслідки нічного удару РФ по Харкову

31 серпня близько 22:45 росіяни завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок якої постраждали чотири особи, повідомила Нацполіція.

Ворожа ракета влучила у проїжджу частину біля багатоповерхівки у Слобідському районі міста.

13-річна дівчина та дві жінки 24 і 20 років зазнали гострої реакції на стрес. 26-річний чоловік отримав поранення.

Також пошкоджені будівлі цивільного підприємства та понад 25 авто.

З уламків, вилучених на місці події, правоохоронці попередньо встановили, що удар по місту росіяни завдали ракетою «Гром-Е1» з населеного пункту Березове Бєлгородської області РФ.