По чотири бої на півночі Харківщини та на Куп’янському напрямку – ГШ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
По чотири ворожі атаки було від початку доби на півночі Харківщини та на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Харківському напрямку окупанти атакували оборонні рубежі в районі Вовчанська та Липців. Три бої тривають.
На Куп’янському напрямку супротивник штурмував у районах Синьківки та Глушківки. Два бої тривають.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 17:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "По чотири ворожі атаки було від початку доби на півночі Харківщини та на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".