По чотири бої на півночі Харківщини та на Куп’янському напрямку – ГШ на 16:00

По чотири ворожі атаки було від початку доби на півночі Харківщини та на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку окупанти атакували оборонні рубежі в районі Вовчанська та Липців. Три бої тривають.

На Куп’янському напрямку супротивник штурмував у районах Синьківки та Глушківки. Два бої тривають.