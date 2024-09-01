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По чотири бої на півночі Харківщини та на Куп’янському напрямку – ГШ на 16:00

Події 17:15   01.09.2024
Олена Нагорна
По чотири бої на півночі Харківщини та на Куп’янському напрямку – ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

По чотири ворожі атаки було від початку доби на півночі Харківщини та на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку окупанти атакували оборонні рубежі в районі Вовчанська та Липців. Три бої тривають.

На Куп’янському напрямку супротивник штурмував у районах Синьківки та Глушківки. Два бої тривають.

Читайте також: До 24 зросла кількість атак на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «По чотири бої на півночі Харківщини та на Куп’янському напрямку – ГШ на 16:00»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 17:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "По чотири ворожі атаки було від початку доби на півночі Харківщини та на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".