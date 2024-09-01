По четыре боя на севере Харьковщины и на Купянском направлении — ГШ на 16:00

По четыре вражеские атаки произошло с начала суток на севере Харьковщины и на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении оккупанты атаковали оборонительные рубежи в районе Волчанска и Липцев. Три боя продолжаются.

На Купянском направлении противник штурмовал в районах Синьковки и Глушковки. Два боя продолжаются.