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По четыре боя на севере Харьковщины и на Купянском направлении — ГШ на 16:00

Происшествия 17:15   01.09.2024
Елена Нагорная
По четыре боя на севере Харьковщины и на Купянском направлении — ГШ на 16:00

По четыре вражеские атаки произошло с начала суток на севере Харьковщины и на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении оккупанты атаковали оборонительные рубежи в районе Волчанска и Липцев. Три боя продолжаются.

На Купянском направлении противник штурмовал в районах Синьковки и Глушковки. Два боя продолжаются.

Читайте также: До 24 выросло количество атак на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 17:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По четыре вражеские атаки произошло с начала суток на севере Харьковщины и на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".