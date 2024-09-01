По четыре боя на севере Харьковщины и на Купянском направлении — ГШ на 16:00
По четыре вражеские атаки произошло с начала суток на севере Харьковщины и на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении оккупанты атаковали оборонительные рубежи в районе Волчанска и Липцев. Три боя продолжаются.
На Купянском направлении противник штурмовал в районах Синьковки и Глушковки. Два боя продолжаются.
Читайте также: До 24 выросло количество атак на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, обстрелы, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «По четыре боя на севере Харьковщины и на Купянском направлении — ГШ на 16:00»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 17:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По четыре вражеские атаки произошло с начала суток на севере Харьковщины и на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".