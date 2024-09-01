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До 24 выросло количество атак на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Происшествия 08:42   01.09.2024
Оксана Якушко
До 24 выросло количество атак на Купянском направлении – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Россияне наносили авиаудары в Харьковской области возле населенных пунктов Липцы, Малые Проходы, Черкасская Лозовая, Кругляковка, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении произошли две вражеские атаки, возле Липцев и Волчанска.

На Купянском направлении количество атак со стороны оккупантов в сутки достигло 24. Силы обороны остановили все штурмы противника возле Синьковки, Колесниковки, Лозовой, Новоосинового, Глушковки и Берестового.

Читайте также: Где идут бои на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 08:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне наносили авиаудары в Харьковской области возле населенных пунктов Липцы, Малые Проходы, Черкасская Лозовая, Кругляковка, сообщил Генштаб ВСУ.".