До 24 выросло количество атак на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Россияне наносили авиаудары в Харьковской области возле населенных пунктов Липцы, Малые Проходы, Черкасская Лозовая, Кругляковка, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении произошли две вражеские атаки, возле Липцев и Волчанска.

На Купянском направлении количество атак со стороны оккупантов в сутки достигло 24. Силы обороны остановили все штурмы противника возле Синьковки, Колесниковки, Лозовой, Новоосинового, Глушковки и Берестового.