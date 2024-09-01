До 24 выросло количество атак на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Россияне наносили авиаудары в Харьковской области возле населенных пунктов Липцы, Малые Проходы, Черкасская Лозовая, Кругляковка, сообщил Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении произошли две вражеские атаки, возле Липцев и Волчанска.
На Купянском направлении количество атак со стороны оккупантов в сутки достигло 24. Силы обороны остановили все штурмы противника возле Синьковки, Колесниковки, Лозовой, Новоосинового, Глушковки и Берестового.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, бой, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 08:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне наносили авиаудары в Харьковской области возле населенных пунктов Липцы, Малые Проходы, Черкасская Лозовая, Кругляковка, сообщил Генштаб ВСУ.".