До 24 зросла кількість атак на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
Росіяни наносили авіаудари у Харківській області біля населених пунктів Липці, Малі Проходи, Черкаська Лозова, Кругляківка, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку відбулися дві ворожих атаки, біля Липців і Вовчанська.
На Куп’янському напрямку кількість атак з боку окупантів за добу добігла 24. Сили оборони зупинили усі штурми противника біля Синьківки, Колісниківки, Лозової, Новоосинового, Глушківки та Берестового.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, бой, Генштаб ЗСУ, купянское направление, харківщина, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 08:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни наносили авіаудари у Харківській області біля населених пунктів Липці, Малі Проходи, Черкаська Лозова, Кругляківка, повідомив Генштаб ЗСУ.".