До 24 зросла кількість атак на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Росіяни наносили авіаудари у Харківській області біля населених пунктів Липці, Малі Проходи, Черкаська Лозова, Кругляківка, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку відбулися дві ворожих атаки, біля Липців і Вовчанська.

На Куп’янському напрямку кількість атак з боку окупантів за добу добігла 24. Сили оборони зупинили усі штурми противника біля Синьківки, Колісниківки, Лозової, Новоосинового, Глушківки та Берестового.