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До 24 зросла кількість атак на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Події 08:42   01.09.2024
Оксана Якушко
До 24 зросла кількість атак на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Росіяни наносили авіаудари у Харківській області біля населених пунктів Липці, Малі Проходи, Черкаська Лозова, Кругляківка, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку відбулися дві ворожих атаки, біля Липців і Вовчанська.

На Куп’янському напрямку кількість атак з боку окупантів за добу добігла 24. Сили оборони зупинили усі штурми противника біля Синьківки, Колісниківки, Лозової, Новоосинового, Глушківки та Берестового.

Читайте також: Де йдуть бої на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 08:42;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни наносили авіаудари у Харківській області біля населених пунктів Липці, Малі Проходи, Черкаська Лозова, Кругляківка, повідомив Генштаб ЗСУ.".