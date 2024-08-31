Де йдуть бої на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00

На Харківському напрямку на даний час триває атака противника у районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Липці і Малі Проходи потрапили під вороже бомбардування.

На Куп’янському напрямку противник 12 разів починав штурмувати позиції українських підрозділів біля Синьківки, Колісниківки і у бік Лозової. Половина з цих боїв ще тривають.