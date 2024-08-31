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Де йдуть бої на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00

Суспільство 16:39   31.08.2024
Вікторія Яковенко
Де йдуть бої на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку на даний час триває атака противника у районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Липці і Малі Проходи потрапили під вороже бомбардування.

На Куп’янському напрямку противник 12 разів починав штурмувати позиції українських підрозділів біля Синьківки, Колісниківки і у бік Лозової. Половина з цих боїв ще тривають.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2024 в 16:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку на даний час триває атака противника у районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".