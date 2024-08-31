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Обстріли Харківщини: троє жителів постраждали, ще один чоловік загинув

Події 15:46   31.08.2024
Вікторія Яковенко
Обстріли Харківщини: троє жителів постраждали, ще один чоловік загинув

У ХОВА повідомили про наслідки ворожих обстрілів Харківщини сьогодні.

🔺Зокрема, через удар по селу Кам’яна Яруга Чугуївського району поранень зазнали двоє місцевих мешканок. Потерпілих із уламковими пораненнями шпиталізували.

🔺Крім цього, окупанти обстріляли Куп’янськ. В результаті удару отримав поранення місцевий мешканець, ще один 36-річний чоловік загинув.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2024 в 15:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили про наслідки ворожих обстрілів Харківщини сьогодні.".