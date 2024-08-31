Обстріли Харківщини: троє жителів постраждали, ще один чоловік загинув

У ХОВА повідомили про наслідки ворожих обстрілів Харківщини сьогодні.

🔺Зокрема, через удар по селу Кам’яна Яруга Чугуївського району поранень зазнали двоє місцевих мешканок. Потерпілих із уламковими пораненнями шпиталізували.

🔺Крім цього, окупанти обстріляли Куп’янськ. В результаті удару отримав поранення місцевий мешканець, ще один 36-річний чоловік загинув.