Обстрелы Харьковщины: трое жителей пострадали, еще один мужчина погиб

В ХОВА сообщили о последствиях вражеских обстрелов Харьковщины сегодня.

🔺В частности, из-за удара по селу Каменная Яруга Чугуевского района ранения получили двое местных жительниц. Пострадавших с обломочными ранениями госпитализировали.

🔺Кроме этого, оккупанты обстреляли Купянск. В результате удара получил ранения местный житель, еще один 36-летний мужчина погиб.