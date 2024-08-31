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Обстрелы Харьковщины: трое жителей пострадали, еще один мужчина погиб

Происшествия 15:46   31.08.2024
Виктория Яковенко
Обстрелы Харьковщины: трое жителей пострадали, еще один мужчина погиб Фото: пресс-служба ХОВА

В ХОВА сообщили о последствиях вражеских обстрелов Харьковщины сегодня.

🔺В частности, из-за удара по селу Каменная Яруга Чугуевского района ранения получили двое местных жительниц. Пострадавших с обломочными ранениями госпитализировали.

🔺Кроме этого, оккупанты обстреляли Купянск. В результате удара получил ранения местный житель, еще один 36-летний мужчина погиб.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 15:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили о последствиях вражеских обстрелов Харьковщины сегодня.".