Выросло количество пострадавших от удара по Черкасской Лозовой – Синегубов

Количество пострадавших в результате удара по селу Черкасская Лозовая на Харьковщине увеличилось до восьми.

«Как сообщают медики экстренной помощи, семеро – легкие, одна женщина – в среднем состоянии», – сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 14:50. В Малоданиловской громаде зафиксировали «прилет», сообщил ее глава Александр Гололобов. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что в 14:55 оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая. В результате обстрела горит дом.