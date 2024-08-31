Live
  • Сб 31.08.2024
  • Харьков  +33°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.7

Выросло количество пострадавших от удара по Черкасской Лозовой – Синегубов

Происшествия 15:37   31.08.2024
Виктория Яковенко
Выросло количество пострадавших от удара по Черкасской Лозовой – Синегубов

Количество пострадавших в результате удара по селу Черкасская Лозовая на Харьковщине увеличилось до восьми.

«Как сообщают медики экстренной помощи, семеро – легкие, одна женщина – в среднем состоянии», – сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 14:50. В Малоданиловской громаде зафиксировали «прилет», сообщил ее глава Александр Гололобов. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что в 14:55 оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая. В результате обстрела горит дом.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Россияне штурмуют в многоэтажной застройке на Харьковщине — ОТГВ «Харьков»
Россияне штурмуют в многоэтажной застройке на Харьковщине — ОТГВ «Харьков»
30.08.2024, 11:32
Главные новости Харькова 31 августа: траур, удар по Черкасской Лозовой
Главные новости Харькова 31 августа: траур, удар по Черкасской Лозовой
31.08.2024, 16:14
Под Харьков перекидывают бригаду ВС РФ, созданную для войны в Чечне
Под Харьков перекидывают бригаду ВС РФ, созданную для войны в Чечне
28.08.2024, 18:53
В громаде под Харьковом – «прилет»: горит дом, есть пострадавшие
В громаде под Харьковом – «прилет»: горит дом, есть пострадавшие
31.08.2024, 15:15
Взрыв слышно в Харькове: Синегубов подтвердил вражеские удары
Взрыв слышно в Харькове: Синегубов подтвердил вражеские удары
31.08.2024, 14:53
Уже известно о двух погибших в результате удара по Черкасской Лозовой
Уже известно о двух погибших в результате удара по Черкасской Лозовой
31.08.2024, 16:05

Новости по теме:

15:37
Выросло количество пострадавших от удара по Черкасской Лозовой – Синегубов
10:40
Три человека пострадали из-за удара РФ по Купянщине — ХОВА
15:00
Трое полицейских пострадали в результате обстрела Казачьей Лопани (фото)
13:02
Оккупанты ударили по Купянщине: пострадали четыре женщины
08:56
Погибли двое мужчин, пострадали три женщины – ХОВА о сутках на Харьковщине

Вы читали новость: «Выросло количество пострадавших от удара по Черкасской Лозовой – Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 15:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество пострадавших в результате удара по селу Черкасская Лозовая на Харьковщине увеличилось до восьми.".