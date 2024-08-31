Выросло количество пострадавших от удара по Черкасской Лозовой – Синегубов
Количество пострадавших в результате удара по селу Черкасская Лозовая на Харьковщине увеличилось до восьми.
«Как сообщают медики экстренной помощи, семеро – легкие, одна женщина – в среднем состоянии», – сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Напомним, взрыв слышали в Харькове около 14:50. В Малоданиловской громаде зафиксировали «прилет», сообщил ее глава Александр Гололобов. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что в 14:55 оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая. В результате обстрела горит дом.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: пострадали, синегубов, удар, харьковщина, хова, черкасская лозовая;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Выросло количество пострадавших от удара по Черкасской Лозовой – Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 15:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество пострадавших в результате удара по селу Черкасская Лозовая на Харьковщине увеличилось до восьми.".