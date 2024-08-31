Live
  • Сб 31.08.2024
  • Харків  +33°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.7

Зросла кількість постраждалих від удару по Черкаській Лозовій – Синєгубов

Події 15:37   31.08.2024
Вікторія Яковенко
Зросла кількість постраждалих від удару по Черкаській Лозовій – Синєгубов

Кількість постраждалих внаслідок удару по селу Черкаська Лозова на Харківщині збільшилася до восьми.

«Як повідомляють медики екстреної допомоги, семеро – легкі, одна жінка – в середньому стані», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 14:50. У Малоданілівській громаді зафіксували «приліт», повідомив її голова Олександр Гололобов. Голова ХОВА Олег Синегубов уточнив, що о 14:55 окупанти вдарили по селу Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу горить будинок.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Вже відомо про двох загиблих внаслідок удару по Черкаській Лозовій
Вже відомо про двох загиблих внаслідок удару по Черкаській Лозовій
31.08.2024, 16:05
Медпрацівники потрібні на Харківщині: платять по 50 тис. грн
Медпрацівники потрібні на Харківщині: платять по 50 тис. грн
29.08.2024, 11:03
На Харківщині – аварійні відключення світла: що буде після їх скасування
На Харківщині – аварійні відключення світла: що буде після їх скасування
30.08.2024, 11:06
Обстріли Харківщини: троє жителів постраждали, ще один чоловік загинув
Обстріли Харківщини: троє жителів постраждали, ще один чоловік загинув
31.08.2024, 15:46
Зросла кількість постраждалих від удару по Черкаській Лозовій – Синєгубов
Зросла кількість постраждалих від удару по Черкаській Лозовій – Синєгубов
31.08.2024, 15:37
У громаді під Харковом – «приліт»: горить будинок, є постраждалі
У громаді під Харковом – «приліт»: горить будинок, є постраждалі
31.08.2024, 15:15

Новини за темою:

15:37
Зросла кількість постраждалих від удару по Черкаській Лозовій – Синєгубов
10:40
Три людини постраждали через удар РФ по Куп’янщині – ХОВА
15:00
Троє поліцейських постраждали внаслідок обстрілу Козачої Лопані (фото)
13:02
Окупанти вдарили по Куп’янщині: постраждали чотири жінки
08:56
Загинули двоє чоловіків, постраждали три жінки – ХОВА про добу на Харківщині

Ви читали новину: «Зросла кількість постраждалих від удару по Черкаській Лозовій – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2024 в 15:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість постраждалих внаслідок удару по селу Черкаська Лозова на Харківщині збільшилася до восьми.".