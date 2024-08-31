Зросла кількість постраждалих від удару по Черкаській Лозовій – Синєгубов

Кількість постраждалих внаслідок удару по селу Черкаська Лозова на Харківщині збільшилася до восьми.

«Як повідомляють медики екстреної допомоги, семеро – легкі, одна жінка – в середньому стані», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 14:50. У Малоданілівській громаді зафіксували «приліт», повідомив її голова Олександр Гололобов. Голова ХОВА Олег Синегубов уточнив, що о 14:55 окупанти вдарили по селу Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу горить будинок.