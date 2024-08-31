Где идут бои на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении сейчас идет атака противника в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
Липцы и Малые Проходы попали под вражескую бомбардировку.
На Купянском направлении противник 12 раз начинал штурмовать позиции украинских подразделений у Синьковки, Колесниковки и в сторону Лозовой. Половина из этих боев еще продолжаются.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, бои, ВСУ, генштаб, зведення, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 16:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении сейчас идет атака противника в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".