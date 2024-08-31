Где идут бои на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00

На Харьковском направлении сейчас идет атака противника в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Липцы и Малые Проходы попали под вражескую бомбардировку.

На Купянском направлении противник 12 раз начинал штурмовать позиции украинских подразделений у Синьковки, Колесниковки и в сторону Лозовой. Половина из этих боев еще продолжаются.