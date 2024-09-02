Гібридом ракети і бомби Грім-Е1 армія РФ вперше вдарила по Харкову – Терехов

11 разів росіяни завдавали масованих обстрілів по Харкову протягом серпня, повідомила Харківська міськрада.

«Після нетривалого періоду затишшя, у серпні РФ знову активізувала свої атаки на Харків. Під час вечірнього обстрілу 31 серпня, ворог вперше за час війни застосовував по Харкову таку нетипову зброю, як «Грім-Е1» — гібрид ракети та керованої авіаційної бомби», – розповів мер Харкова Ігор Терехов.

Новими цілями ворога, як і завжди, стали цивільні обʼєкти та звичайні мирні люди, які в момент вибуху перебували вдома, гуляли на вулиці чи працювали.