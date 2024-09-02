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Гибридом ракеты и бомбы Гром-Е1 армия РФ впервые ударила по Харькову – Терехов

Происшествия 12:33   02.09.2024
Оксана Якушко
Гибридом ракеты и бомбы Гром-Е1 армия РФ впервые ударила по Харькову – Терехов Фото: Харьковский горсовет

11 раз армия РФ совершала массированные обстрелы Харькова в течении августа, сообщил Харьковский горсовет.

«После непродолжительного периода затишья, в августе РФ снова активизировала свои атаки на Харьков. Во время вечерних обстрелов 31 августа, враг впервые за время войны применял по Харькову такое нетипичное оружие, как «Гром-Е1» — гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы», — рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Новыми целями врага, как всегда, стали гражданские объекты и обычные мирные люди, которые в момент взрыва находились дома, гуляли на улице или работали.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 12:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 раз армия РФ совершала массированные обстрелы Харькова в течении августа, сообщил Харьковский горсовет.".