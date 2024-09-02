Гибридом ракеты и бомбы Гром-Е1 армия РФ впервые ударила по Харькову – Терехов
Фото: Харьковский горсовет
11 раз армия РФ совершала массированные обстрелы Харькова в течении августа, сообщил Харьковский горсовет.
«После непродолжительного периода затишья, в августе РФ снова активизировала свои атаки на Харьков. Во время вечерних обстрелов 31 августа, враг впервые за время войны применял по Харькову такое нетипичное оружие, как «Гром-Е1» — гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы», — рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.
Новыми целями врага, как всегда, стали гражданские объекты и обычные мирные люди, которые в момент взрыва находились дома, гуляли на улице или работали.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: армия РФ, гибрид, Игорь Терехов, ракета "Гром-Е1", рф, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 12:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 раз армия РФ совершала массированные обстрелы Харькова в течении августа, сообщил Харьковский горсовет.".