Гибридом ракеты и бомбы Гром-Е1 армия РФ впервые ударила по Харькову – Терехов

11 раз армия РФ совершала массированные обстрелы Харькова в течении августа, сообщил Харьковский горсовет.

«После непродолжительного периода затишья, в августе РФ снова активизировала свои атаки на Харьков. Во время вечерних обстрелов 31 августа, враг впервые за время войны применял по Харькову такое нетипичное оружие, как «Гром-Е1» — гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы», — рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Новыми целями врага, как всегда, стали гражданские объекты и обычные мирные люди, которые в момент взрыва находились дома, гуляли на улице или работали.