Где продвинулась армия РФ на Харьковщине, сообщил DeepState (карта)
Фото: DeepState
Проект DeepState 4 ноября обновил карту боевых действий. По данным аналитиков, враг имеет успехи в Харьковской области.
Речь идет о селе Боровская Андреевка в Изюмском районе.
Напомним, в сводке 4 ноября в Институте изучения войны (ISW) сообщили об изменениях на фронте в Харьковской области. Так, по данным аналитиков, недавно враг сумел продвинуться на Южно-Слобожанском направлении. Отмечается, что армия РФ смогла оккупировать новые территории в северо-восточной части Волчанска. А вот на Купянском направлении ISW зафиксировал наступление СОУ. Аналитики уточнили: украинские войска недавно успешно контратаковали вдоль автомагистрали Р-79 Купянск-Чугуев.
