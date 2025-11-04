Live
  • Вт 04.11.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 42.04
  • EUR 48.43

Где продвинулась армия РФ на Харьковщине, сообщил DeepState (карта)

Фронт 12:00   04.11.2025
Виктория Яковенко
Где продвинулась армия РФ на Харьковщине, сообщил DeepState (карта) Фото: DeepState

Проект DeepState 4 ноября обновил карту боевых действий. По данным аналитиков, враг имеет успехи в Харьковской области.

Речь идет о селе Боровская Андреевка в Изюмском районе.

Враг продвинулся на Харьковщине
Карта DeepState

Напомним, в сводке 4 ноября в Институте изучения войны (ISW) сообщили об изменениях на фронте в Харьковской области. Так, по данным аналитиков, недавно враг сумел продвинуться на Южно-Слобожанском направлении. Отмечается, что армия РФ смогла оккупировать новые территории в северо-восточной части Волчанска. А вот на Купянском направлении ISW зафиксировал наступление СОУ. Аналитики уточнили: украинские войска недавно успешно контратаковали вдоль автомагистрали Р-79 Купянск-Чугуев.

Читайте также: Генштаб сообщил о 20 боях в области – где ВСУ отбивали атаки врага

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Серия взрывов прозвучала в Харькове ночью 4 ноября: город атакуют БпЛА
Серия взрывов прозвучала в Харькове ночью 4 ноября: город атакуют БпЛА
04.11.2025, 04:03
Четверо раненых: что горело ночью в результате «прилетов», рассказали в ГСЧС
Четверо раненых: что горело ночью в результате «прилетов», рассказали в ГСЧС
04.11.2025, 08:01
Фото разрушений из-за ночных обстрелов пригорода показали в прокуратуре
Фото разрушений из-за ночных обстрелов пригорода показали в прокуратуре
04.11.2025, 09:38
Сегодня 4 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 4 ноября 2025: какой праздник и день в истории
04.11.2025, 06:00
Новости Харькова — главное за 4 ноября: успехи СОУ на Купянщине, обстрелы
Новости Харькова — главное за 4 ноября: успехи СОУ на Купянщине, обстрелы
04.11.2025, 12:03
Где продвинулась армия РФ на Харьковщине, сообщил DeepState (карта)
Где продвинулась армия РФ на Харьковщине, сообщил DeepState (карта)
04.11.2025, 12:00

Новости по теме:

02.11.2025
Россияне продвинулись в районе села Каменка на Харьковщине — DeepState
27.10.2025
Враг продвинулся на Великобурлукском направлении – карты Deep State
20.10.2025
Ближайшие недели станут решающими для Купянска – DeepState о ситуации
12.10.2025
Где россияне продвинулись на Харьковщине – DeepState
01.10.2025
Битва за Купянск продолжается – DeepState, темпы оккупации в сентябре


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где продвинулась армия РФ на Харьковщине, сообщил DeepState (карта)», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2025 в 12:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Проект DeepState 4 ноября обновил карту боевых действий. По данным аналитиков, враг имеет успехи в Харьковской области.".