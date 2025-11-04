Генштаб сообщил о 20 боях в области – где ВСУ отбивали атаки врага
Утром 4 ноября Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток больше всего боев было на Купянском направлении.
Там россияне пытались прорваться 14 раз в районе Петропавловки, Куриловки, Песчаного и Новоосинового. Тем временем на Южно-Слобожанском направлении украинские защитники сдержали шесть наступлений ВС РФ около Волчанска.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновения. Вчера противник нанес пять ракетных и 75 авиационных ударов, применил 11 ракет и сбросил 147 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4574 обстрелов, в том числе 111 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6411 дронов-камикадзе», – передают в Генштабе.
Также в ГШ проинформировали о потерях врага:
Читайте также: Оккупанты захватили еще часть Волчанска, ВСУ продвинулись на Купянщине – ISW
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Генштаб сообщил о 20 боях в области – где ВСУ отбивали атаки врага», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 4 ноября 2025 в 08:10;