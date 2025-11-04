Live
Генштаб сообщил о 20 боях в области – где ВСУ отбивали атаки врага

Украина 08:10   04.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Утром 4 ноября Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток больше всего боев было на Купянском направлении. 

Там россияне пытались прорваться 14 раз в районе Петропавловки, Куриловки, Песчаного и Новоосинового. Тем временем на Южно-Слобожанском направлении украинские защитники сдержали шесть наступлений ВС РФ около Волчанска.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновения. Вчера противник нанес пять ракетных и 75 авиационных ударов, применил 11 ракет и сбросил 147 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4574 обстрелов, в том числе 111 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6411 дронов-камикадзе», – передают в Генштабе.

Также в ГШ проинформировали о потерях врага:

Читайте также: Оккупанты захватили еще часть Волчанска, ВСУ продвинулись на Купянщине – ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
