Україна 08:10   04.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб повідомив про 20 боїв в області – де ЗСУ відбивали атаки ворога

Вранці 4 листопада Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби найбільше боїв було на Куп’янському напрямку. 

Там росіяни намагалися прорватися 14 разів у районі Петропавлівки, Курилівки, Піщаного та Новоосинового. Тим часом на Південно-Слобожанському напрямку українські захисники стримали шість наступів ЗС РФ біля Вовчанська.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення. Вчора противник завдав п’яти ракетних та 75 авіаційних ударів, застосував 11 ракет та скинув 147 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4574 обстрілів, зокрема 111 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6411 дронів-камікадзе“, – передають у Генштабі.

Також у ГШ поінформували про втрати ворога:

Читайте також: Окупанти захопили ще частину Вовчанська, ЗСУ просунулися на Куп’янщині – ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
