Окупанти захопили ще частину Вовчанська, ЗСУ просунулися на Куп’янщині – ISW

Україна 07:15   04.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У зведенні 4 листопада в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що нещодавно ворог зумів просунутися на Південно-Слобожанському напрямку. 

Так, згідно з геолокаційними кадрами, нещодавно армія РФ змогла окупувати нові території у північно-східній частині Вовчанська. Бої, за оцінками аналітиків, йшли в районі Синельникового, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Тихого.

“Непідтверджені заяви: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися поблизу Вовчанська, Синельникового та Тихого (усі на північний схід від Харкова)”, – зазначили в ISW.

Також на відеозаписах експерти зафіксували наступ СОУ на Куп’янському напрямку. Вони уточнили: українські війська нещодавно успішно контратакували вздовж автомагістралі Р-79 Куп’янськ-Чугуїв.

“Непідтверджені твердження: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на північ від Кам’янки (на північний схід від Куп’янська)”, – передають в Інституті вивчення війни.

Тим часом, додали аналітики, ситуація на інших ділянках фронту – без змін.

Читайте також: Що пошкодили росіяни на Харківщині на минулому тижні

Якщо вам цікава новина: «Окупанти захопили ще частину Вовчанська, ЗСУ просунулися на Куп'янщині – ISW», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

