Що пошкодили росіяни на Харківщині на минулому тижні
Протягом минулого тижня росіяни завдали ударів по 48 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
16 людей постраждали через обстріли, одна людина загинула.
Ще одна людина постраждала внаслідок вибуху невідомого пристрою.
Росіяни застосовували по Харківщині 1 ракету, 26 КАБ, 6 БпЛА типу «Шахед», 58 БпЛА типу «Герань-2»,14 fpv-дронів; 9 БпЛА (тип встановлюють).
У Лозівському районі росіяни серйозно пошкодили залізничну інфраструктуру, електромережі, 7 приватних будинків, навчальний заклад, адмінбудівлю, цивільне підприємство, 3 нежитлові будівлі, 2 автомобілі.
В Ізюмському районі руйнувань зазнали 3 багатоквартирні будинки, 3 приватні будинки, спортивний заклад, 2 господарчі споруди, будівля навчального закладу, торгівельний центр, офісна будівля, електромережі, 2 автомобілі.
У Харкові росіяни пошкодили 3 приватні будинки, дорожнє покриття, вуличні електромережі.
3 Листопада 2025 в 20:13