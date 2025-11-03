Ворог просунувся в Куп’янську, а ЗСУ, ймовірно, на Борівському напрямку – ISW
За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), армія РФ змогла просунутися в центральній частині Куп’янська.
Успіхи росіян зафіксували на геолокаційних кадрах, уточнили експерти.
“Непідтверджені твердження: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися до північної околиці Куп’янськ-Вузлового (південніше на схід від Куп’янська)”, – пишуть в ISW.
Також експерти зауважили, що окупанти б’ють по позиціях українських захисників у східній частині Борівської Андріївки – населений пункт розташований на Борівському напрямку. Це може говорити про те, що СОУ покращили свої позиції та змогли звільнити деякі землі у цій частині Харківської області.
