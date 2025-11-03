Враг продвинулся в Купянске, а ВСУ, вероятно, на Боровском направлении – ISW
По информации аналитиков Института изучения войны (ISW), армия РФ смогла продвинуться в центральной части Купянска.
Успехи россиян зафиксировали на геолокационных кадрах, уточнили эксперты.
«Неподтвержденные утверждения: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к северной окраине Купянск-Узлового (юго-восточнее Купянска)», – пишут в ISW.
Также эксперты заметили, что оккупанты бьют по позициям украинских защитников в восточной части Боровской Андреевки – населенный пункт расположен на Боровском направлении. Это может говорить о том, что СОУ улучшили свои позиции и смогли освободить некоторые земли в этой части Харьковской области.
