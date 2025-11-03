Live
  Пн 03.11.2025
Враг продвинулся в Купянске, а ВСУ, вероятно, на Боровском направлении – ISW

Украина 07:21   03.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Враг продвинулся в Купянске, а ВСУ, вероятно, на Боровском направлении – ISW

По информации аналитиков Института изучения войны (ISW), армия РФ смогла продвинуться в центральной части Купянска. 

Успехи россиян зафиксировали на геолокационных кадрах, уточнили эксперты.

«Неподтвержденные утверждения: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к северной окраине Купянск-Узлового (юго-восточнее Купянска)», – пишут в ISW.

Также эксперты заметили, что оккупанты бьют по позициям украинских защитников в восточной части Боровской Андреевки – населенный пункт расположен на Боровском направлении. Это может говорить о том, что СОУ улучшили свои позиции и смогли освободить некоторые земли в этой части Харьковской области.

Читайте также: Как уберечься от FPV-дрона — актуальные советы для харьковчан

Автор: Николь Костенко-Лагутина
