Что повредили россияне в Харьковской области на прошлой неделе
В течение прошлой недели россияне нанесли удары по 48 населенным пунктам Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
16 человек пострадали из-за обстрелов, один человек погиб.
Еще один человек пострадал в результате взрыва неизвестного устройства.
Россияне использовали для ударов по Харьковщине 1 ракету, 26 КАБ, 6 БпЛА типа «Шахед», 58 БпЛА типа «Герань-2», 14 fpv-дронов; 9 БпЛА (тип устанавливают).
В Лозовском районе россияне серьезно повредили железнодорожную инфраструктуру, электросети, 7 частных домов, учебное заведение, админздание, гражданское предприятие, 3 нежилых здания, 2 автомобиля.
В Изюмском районе разрушения в результате обстрела получили 3 многоквартирных дома, 3 частных дома, спортивное заведение, 2 хозяйственные сооружения, здание учебного заведения, торговый центр, офисное здание, электросети, 2 автомобиля.
В Харькове россияне повредили 3 частных дома, дорожное покрытие, уличные электросети.
Читайте также: Враг продвинулся в Купянске, а ВСУ, вероятно, на Боровском направлении – ISW
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, Олег Синегубов, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Что повредили россияне в Харьковской области на прошлой неделе», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 ноября 2025 в 20:13;