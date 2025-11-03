Что повредили россияне в Харьковской области на прошлой неделе

В течение прошлой недели россияне нанесли удары по 48 населенным пунктам Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

16 человек пострадали из-за обстрелов, один человек погиб.

Еще один человек пострадал в результате взрыва неизвестного устройства.

Россияне использовали для ударов по Харьковщине 1 ракету, 26 КАБ, 6 БпЛА типа «Шахед», 58 БпЛА типа «Герань-2», 14 fpv-дронов; 9 БпЛА (тип устанавливают).

В Лозовском районе россияне серьезно повредили железнодорожную инфраструктуру, электросети, 7 частных домов, учебное заведение, админздание, гражданское предприятие, 3 нежилых здания, 2 автомобиля.

В Изюмском районе разрушения в результате обстрела получили 3 многоквартирных дома, 3 частных дома, спортивное заведение, 2 хозяйственные сооружения, здание учебного заведения, торговый центр, офисное здание, электросети, 2 автомобиля.

В Харькове россияне повредили 3 частных дома, дорожное покрытие, уличные электросети.