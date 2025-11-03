Live
  • Пн 03.11.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.89
  • EUR 48.41

Что повредили россияне в Харьковской области на прошлой неделе

Происшествия 20:13   03.11.2025
Оксана Якушко
Что повредили россияне в Харьковской области на прошлой неделе

В течение прошлой недели россияне нанесли удары по 48 населенным пунктам Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

16 человек пострадали из-за обстрелов, один человек погиб.

Еще один человек пострадал в результате взрыва неизвестного устройства.

Россияне использовали для ударов по Харьковщине 1 ракету, 26 КАБ, 6 БпЛА типа «Шахед», 58 БпЛА типа «Герань-2», 14 fpv-дронов; 9 БпЛА (тип устанавливают).

В Лозовском районе россияне серьезно повредили железнодорожную инфраструктуру, электросети, 7 частных домов, учебное заведение, админздание, гражданское предприятие, 3 нежилых здания, 2 автомобиля.

В Изюмском районе разрушения в результате обстрела получили 3 многоквартирных дома, 3 частных дома, спортивное заведение, 2 хозяйственные сооружения, здание учебного заведения, торговый центр, офисное здание, электросети, 2 автомобиля.

В Харькове россияне повредили 3 частных дома, дорожное покрытие, уличные электросети.

Читайте также: Враг продвинулся в Купянске, а ВСУ, вероятно, на Боровском направлении – ISW

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Газ отключат в одном из районов Харькова в среду: адреса
Газ отключат в одном из районов Харькова в среду: адреса
03.11.2025, 15:30
Что повредили КАБы в Харькове накануне, рассказал Терехов
Что повредили КАБы в Харькове накануне, рассказал Терехов
03.11.2025, 12:32
Враг продвинулся в Купянске, а ВСУ, вероятно, на Боровском направлении – ISW
Враг продвинулся в Купянске, а ВСУ, вероятно, на Боровском направлении – ISW
03.11.2025, 07:21
Новости Харькова — главное за 3 ноября: где нет света, три обстрела за неделю
Новости Харькова — главное за 3 ноября: где нет света, три обстрела за неделю
03.11.2025, 16:52
Под суд пойдут двое подростков, до смерти забивших мужчину в Харькове
Под суд пойдут двое подростков, до смерти забивших мужчину в Харькове
03.11.2025, 17:31
Что повредили россияне в Харьковской области на прошлой неделе
Что повредили россияне в Харьковской области на прошлой неделе
03.11.2025, 20:13

Новости по теме:

03.11.2025
Что повредили КАБы в Харькове накануне, рассказал Терехов
30.10.2025
Массированный обстрел Украины сегодня: РФ била по энергетике (дополнено)
30.10.2025
Из-за массированной атаки РФ сегодня на Харьковщине начались отключения света
30.10.2025
Из-за массированного обстрела Украины задерживаются поезда
29.10.2025
Прокуратура показала последствия ударов по Чугуеву и Изюму (дополнено)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Что повредили россияне в Харьковской области на прошлой неделе», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2025 в 20:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение прошлой недели россияне нанесли удары по 48 населенным пунктам Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".