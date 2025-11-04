Оккупанты захватили еще часть Волчанска, ВСУ продвинулись на Купянщине – ISW

В сводке 4 ноября в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что недавно враг сумел продвинуться на Южно-Слобожанском направлении.

Так, согласно геолокационным кадрам, недавно армия РФ смогла оккупировать новые территории в северо-восточной части Волчанска. Бои, по оценкам аналитиков, шли в районе Синельниково, Волчанска, Волчанских Хуторов и Тихого.

«Неподтвержденные заявления: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись вблизи Волчанска, Синельниково и Тихого (все северо-восточнее Харькова)», – отметили в ISW.

Также на видеозаписях эксперты зафиксировали продвижение СОУ на Купянском направлении. Они уточнили: украинские войска недавно успешно контратаковали вдоль автомагистрали Р-79 Купянск-Чугуев.

«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что русские войска продвинулись к северу от Каменки (к северо-востоку от Купянска)», – передают в Институте изучения войны.

Тем временем, добавили аналитики, ситуация на других участках фронта – без изменений.

