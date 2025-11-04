Оккупанты захватили еще часть Волчанска, ВСУ продвинулись на Купянщине – ISW
В сводке 4 ноября в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что недавно враг сумел продвинуться на Южно-Слобожанском направлении.
Так, согласно геолокационным кадрам, недавно армия РФ смогла оккупировать новые территории в северо-восточной части Волчанска. Бои, по оценкам аналитиков, шли в районе Синельниково, Волчанска, Волчанских Хуторов и Тихого.
«Неподтвержденные заявления: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись вблизи Волчанска, Синельниково и Тихого (все северо-восточнее Харькова)», – отметили в ISW.
Также на видеозаписях эксперты зафиксировали продвижение СОУ на Купянском направлении. Они уточнили: украинские войска недавно успешно контратаковали вдоль автомагистрали Р-79 Купянск-Чугуев.
«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что русские войска продвинулись к северу от Каменки (к северо-востоку от Купянска)», – передают в Институте изучения войны.
Тем временем, добавили аналитики, ситуация на других участках фронта – без изменений.
Читайте также: Что повредили россияне в Харьковской области на прошлой неделе
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, институт изучения войны, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Оккупанты захватили еще часть Волчанска, ВСУ продвинулись на Купянщине – ISW», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 4 ноября 2025 в 07:15;