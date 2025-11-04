Live
Де просунулась армія РФ на Харківщині, повідомив DeepState (мапа)

Фронт 12:00   04.11.2025
Вікторія Яковенко
Де просунулась армія РФ на Харківщині, повідомив DeepState (мапа)

Проєкт «DeepState» 4 листопада оновив карту бойових дій. За даними аналітиків, ворог має успіхи у Харківській області.

Йдеться про село Борівська Андріївка в Ізюмському районі.

Враг продвинулся на Харьковщине
Мапа DeepState

Нагадаємо, у зведенні 4 листопада в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили про зміни на фронті в Харківській області. Так, за даними аналітиків, нещодавно ворог зумів просунутися на Південно-Слобожанському напрямку. Зазначається, що армія РФ змогла окупувати нові території у північно-східній частині Вовчанська. А от на Куп’янському напрямку ISW зафіксував наступ СОУ. Аналітики уточнили: українські війська нещодавно успішно контратакували вздовж автомагістралі Р-79 Куп’янськ-Чугуїв.

Читайте також: Генштаб повідомив про 20 боїв в області – де ЗСУ відбивали атаки ворога

Автор: Вікторія Яковенко
