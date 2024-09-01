Сьогодні 1 вересня: яке свято та день в історії

1 вересня – День знань та День підприємця України. Цього дня 1919 року сталася Київська катастрофа. У 1923-му – Великий кантоський землетрус в Японії. У 1939-му вторгненням Німеччини до Польщі розпочалася Друга світова війна. У 1983-му радянський винищувач збив цивільний авіарейс “Korean Air 007”. У 2014-му українські війська вийшли з Луганського аеропорту.

Свята та пам’ятні дати 1 вересня

1 вересня в Україні – День знань та День підприємця України (перша неділя вересня).

Народне свято – Весілля Свічки (свято початку осіннього циклу, пов’язане з днем ​​пам’яті преподобного Симеона Стовпника).

У світі – День пам’яті початку Другої світової війни.

Також відзначають: День Незалежності Узбекистану, День японських дельфінів, Всесвітній день написання листів.

1 вересня в історії

1 вересня 1919 року сталася Київська катастрофа – столицю України без бою здали денікінцям генерала Брєдова.

1 вересня 1923 року стався Великий кантоський землетрус у Японії. Мав потужність 7,9 бала. Максимальні поштовхи тривали від 4 до 10 хвилин. Після цього нарахували ще близько тисячі афтершоків (вони тривали до 5 вересня). Землетрус вважають найбільш руйнівним в історії Японії. Крім безпосередньо руйнувань від підземних поштовхів, велику шкоду завдали вибухи газових мереж і короткі замикання. Усюди виникали пожежі, їх гасили до 3 вересня. Прибережні райони країни накрило цунамі. Землетрус зруйнував столицю Японії Токіо та одне з найбільших міст – Йокогама.

Руйнування були на території семи префектур. Загинуло понад 90 тисяч людей, ще понад 13 тис. зникли безвісти, близько 3,4 мільйона постраждали. Кількість зруйнованих, пошкоджених та згорілих будівель становила близько пів мільйона. А розмір завданих збитків, коли його порахували, майже вчетверо перевищив державний бюджет Японії.

1 вересня 1939 року війська нацистської Німеччини вдерлися до Польщі, розпочавши Другу світову війну.

Перед тим, 31 серпня, Гітлер формально оголосив Польщі ультиматум, що відомий як “16 пунктів” – з вимогою “негайно повернути Німецькому Рейху Вільне місто Данциг” і дозволити жителям так званого “Польського коридору” за допомогою “плебісциту” вирішити, чи стане ця територія частиною Німеччини, чи залишиться в Польщі. При цьому Пакт Молотова – Ріббентропа вже був підписаний, а територію Польщі розділили (для початку – на папері) між Німеччиною та СРСР. Попри те, що всім все було зрозуміло, нацисти все ж таки вважали за потрібне знайти формальний привід для початку війни. І, не знайшовши, створили його самі. Вони інсценувавши нібито напад поляків на німецьку радіостанцію у Гляйвіці (зараз це польське місто Гливице). 31 серпня група співробітників СД у формі польської армії напала на радіостанцію. Звуки пострілів потрапили в етер, а їх супроводжували вигуки польською мовою: “Настав час війни Польщі проти Німеччини”. “Гливицька провокація” стала найвідомішою, проте подібні реалізували ще у двох прикордонних містах. Цього було достатньо, щоб міністр пропаганди Третього Рейху Йозеф Геббельс отримав “факти” для початку активної пропагандистської кампанії про нібито “напад Польщі” та “оборонну операцію Німеччини”.

Першим пострілом Другої світової війни вважається обстріл польської військово-морської бази Вестерплатте на Балтійському морі з борту німецького корабля “Шлезвіг-Гольштейн”. Це сталося о 4 годині 45 хвилин 1 вересня 1939 року. Одночасно війська Німеччини увірвалися на територію Польщі за декількома напрямками. Уже 3 вересня війну нацистам оголосили європейські “важковаговики” – Велика Британія та Франція. Вони мали союзницькі відносини з польським урядом, тому не могли вчинити інакше. Однак навіть після вторгнення Німеччини до Польщі французи та англійці продовжували сподіватися, що “все якось минеться”. Вони відверто не поспішали на допомогу, армії союзників не здійснювали масштабних сухопутних операцій. 17 вересня на територію Польщі увірвалися ще й війська СРСР. До кінця вересня долю Польщі остаточно вирішили. Територію країни розділили нацисти та комуністи – згідно з попередніми домовленостями. Останній осередок збройного опору на території країни придушили 6 жовтня, й надалі Польща була в окупації. Щодо союзників, то вони продовжували начебто воювати з Німеччиною, проте тривалий час це обмежувалося зіткненнями в морі. Ця фаза Другої світової отримала в істориків назву “Дивна війна”.

1 вересня 1983 року радянський винищувач Су-15 збив пасажирський лайнер рейсу “Korean Air 007”. Загинули 269 людей – 246 пасажирів та 23 члени екіпажу.

Літак вночі виконував звичайний рейс за маршрутом Нью-Йорк — Анкорідж — Сеул. З технічних причин (що дали привід для численних теорій змов і спекуляцій) рейс відхилився від курсу та залетів у закритий повітряний простір СРСР. Пасажирський рейс пролетів над військовими об’єктами поблизу Камчатки та острова Сахалін. На етапі, коли рейс був у районі Сахаліну, до нього вилетів радянський винищувач Су-15. Він супроводжував корейський літак над островом, нібито здійснив попереджувальні постріли, а потім випустив по пасажирському лайнеру дві ракети “повітря – повітря”. Літак отримав пошкодження хвостової частини та впав. Ця трагедія загострила і без того важкі відносини між СРСР і США. Радянська влада на початку, за традицією, намагалася взагалі заперечувати свою причетність до авіакатастрофи. 3 вересня агентство “ТАСС” повідомило, що літак порушив повітряний простір країни, а згодом “зник з екранів радарів”. Згодом довелося визнати, що пасажирський рейс збили. Позиція СРСР була такою: цивільний літак нібито порушив радянський повітряний простір навмисно – зі шпигунськими цілями. Президент США Рональд Рейган назвав дії СРСР “злочином проти людяності, який ніколи не повинен бути забутий”, а також “актом варварства та нелюдської жорстокості”.

1 вересня 2014 року українські війська вийшли з Луганського аеропорту, де тримали оборону з квітня 2014 року – частину часу в повному оточенні та без наземного сполучення.

Українські десантники львівської 80-ї аеромобільної бригади отримали наказ взяти під охорону міжнародний аеропорт “Луганськ” у ніч із 7 на 8 квітня 2014 року – на тлі проголошення так званих “ДНР” та “ХНР” 7 квітня. Керівництво України (на той момент в.о. президента був Олександр Турчинов) визнало за необхідне уникнути ймовірності реалізації “кримського сценарію” в Луганську та перекидання сил РФ повітрям. Тому з 1-ї ночі до 13-ї дня 10 БТРів української “десантури” здійснили 400-кілометровий марш і зайняли аеропорт. Згодом кількість військ поповнилася, проте протягом кількох місяців їм довелося обороняти аеродром, перебуваючи в оперативному оточенні – логістику здійснювали лише повітрям. Аеропорт обороняли кілька сотень десантників, які навіть не мали артилерії. У липні українські війська пробили дорогу до аеропорту та розблокували його. Але наприкінці серпня на Донбас увірвалися російські регулярні війська. ЛАП повторно потрапив до оточення, його територією била артилерія ворога. 31 серпня росіяни вже вийшли на злітну смугу та підійшли до залишків терміналу, але на штурм не наважилися. На запит командира 80-ї бригади українська артилерія з-за меж аеропорту завдала удару по ворожих позиціях, тому окупанти дещо відійшли. Тоді українські десантники в ніч проти 1 вересня вийшли з руїн аеропорту, здійснивши 17-кілометровий марш до позицій українських захисників.

Церковне свято 1 вересня

1 вересня – початок нового Церковного року (Новоліття). Вшановують пам’ять преподобного Симеона Стовпника і матері його Марфи. Симеон народився в Каппадокії в сім’ї християн Сусотіона і Марфи. Одного разу 13-річний хлопець почув у церкві Євангельські заповіді блаженств і був уражений їх глибиною. Він вирішив присвятити себе Богу. Не заходячи додому, він усамітнився для молитви та попросив Господа вказати йому шлях спасіння. Уві сні після цієї молитви Симеон отримав вказівку від Бога й пішов у монастир, де слізно просив ігумена прийняти його в число братії. Беззаперечно виконував монастирські послухи, тож у 18 років хлопці постригли в ченці. Дуже ревно постився й молився – жив настільки аскетично, що навіть ігумен запропонував монаху або зменшити свої подвиги, або покинути монастир. Тож Симеон пішов з обителі і оселився на дні висохлого колодязя, де міг виконувати свої обітниці. За деякий час ігумену уві сні з’явилися ангели, які повеліли повернути Симеона в монастир. Проте монах недовго був із братією – він згодом усамітнився в печері, де прожив три роки. За переказами, під час Великого посту Симеон відмовлявся навіть від хліба та води й проводив всі дні в молитві: двадцять днів стоячи, а двадцять – сидячи. Проте найвідоміший подвиг Симеона інший. Він побудував стовп висотою в чотири метри й оселився на ньому в маленькій келії. Преподобний прожив у подвигах 80 років, з яких 47 простояв на стовпі.

Блаженна Марфа, мати преподобного Симеона Стовпника, протягом двох років разом із чоловіком розшукувала сина, який покинув батьківський будинок без попередження та пішов у монастир. За два роки батько Симеона Сусотіон помер від печалі. А Марфа довго жила самотньою, проте не втрачала надії віднайти сина. Коли ж слава про подвиги преподобного Симеона стала розповсюджуватися, жінка дізналася, що прославлений подвижник – її син. Бажаючи побачити його, вона прийшла до огорожі, що оточувала стовп Симеона. Він же не допускав жодної жінки всередину і не забажав зробити виняток для матері. Симеон попросив передати Марфі, щоб вона потерпіла трохи – й тоді зустрінеться із ним у вічному житті. Свята Марфа заплакала, лягла на землю біля огорожі та померла. Тоді Симеон звелів принести тіло матері до стовпа, помолився над ним і попрощався з покійною. Марфу поховали поруч зі стовпом Симеона.

Народні прикмети

Якщо мурахи утеплюють мурашник, то зима буде суворою.

Якщо лебеді відлітають на південь, то сніг випаде рано.

Що не можна робити 1 вересня

Не можна важко працювати в саду та на городі (хатня робота та приготування їжі дозволяються).

Не можна стригти волосся.